Baleares ha liderado, por sexto mes consecutivo, la llegada de turistas internacionales a España, con 1,16 millones. Y es que del total de visitantes alemanes, un 50% ha escogido las Islas como destino, mientras que del mercado británico, ha sido un 30%. Además, han sido la región con mayor volumen de gasto, 1.305 millones de euros, un 25,9% del total.

Este septiembre, Baleares ha recibido un 880% más de turistas internacionales con respecto a 2020 y ha registrado una subida del gasto frente al año pasado del 973%. Aunque positivos, hay que recordar que estos datos toman como referencia un año con una actividad turística casi inexistente. Así, contrapuestos a septiembre 2019, la cifra de visitantes ha sido un 41,8% inferior, ya que por aquel entonces llegaron 2 millones de turistas. Y el gasto también se queda por debajo del registrado antes de la pandemia, que fue de 2.100 millones, un 38,7% más que este septiembre.

Los principales mercados emisores para Baleares han sido el alemán y el inglés, mientras que el gasto medio por turista ha sido de 1.118 euros, un 9,5% más que en 2020. Aún así, los viajes han sido más cortos, con una media de 7,2 días. Con todo, las Islas han sido la autonomía con más pernoctaciones, con 8,3 millones. También han sido la Comunidad con más etapas, cada una de las paradas con pernoctación de un viaje, con 1,2 millones.

En el acumulado de enero a septiembre, Baleares también se sitúa como la región que más turistas internacionales ha recibido, con casi 5,1 millones. De igual modo, es la que más gasto suma, con 5.869 millones de euros, tres veces más que en 2020. En lo que va de año, el gasto medio por turista en Baleares se sitúa en 1.162 euros, 162 euros al día.

España recibió la visita de casi 19,7 millones de turistas internacionales en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 17,2% más que en el mismo periodo de 2020. El gasto hecho por los turistas extranjeros que visitaron España enero y septiembre se disparó un 23,6% respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 21.939 millones de euros.

Valoración del Govern

Por su parte, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela, ha señalado que Baleares ha recuperado a dos de cada tres turistas internaciones que había en 2019. En este sentido, ha destacado que son cifras muy altas, que marcan distancia con otras Comunidades. «Vemos que el crecimiento intermensual es exponencial. Refleja que la estrategia que se hizo con las organizaciones empresariales y sindicales, una apuesta decidida en la recuperación».

Negueruela he incidido en que autonomías como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía «están lejos de alcanzar los datos de Baleares». El conseller ha puesto especial énfasis en que la forma en que las Islas han afrontado la pandemia ha sido mejor que la de otras regiones. No obstante, tradicionalmente Baleares tiene mucho más turista internacional y en temporada acostumbra a ser líder en España. Por tanto, la situación que se ha vivido este 2021, en un contexto de mejoría frente a 2020, no es una excepción. La Comunidad camina hacia la normalidad de 2019.

A las cifras de turistas internacionales que han llegado a Baleares, Negueruela le ha sumado también los nacionales. De esta forma, el total que ha valorado el Govern es de 7 millones entre enero y septiembre. Es decir, las Islas han recibido en los nueve primeros meses de 2021 a unos 5,1 millones de turistas extranjeros y 1,9 millones de visitantes españoles.