El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Seguridad Ciudadana, ha lanzado una campaña de concienciación para promover el comportamiento cívico entre los usuarios del patinete eléctrico.

Así, durante estas semanas se están difundiendo a través de redes sociales y medios de comunicación tanto digitales como impresos mensajes para dar a conocer las normas de circulación de los patinetes, denominados también vehículos de movilidad personal (vmp). Asimismo, se han elaborado 150.000 folletos para repartir a la ciudadanía en puntos como las Oficinas de Atención Ciudadana o a pie de calle.

La Policía Local ha llevado a cabo, además, campañas específicas de forma constante para recordar la normativa vigente para esta nueva modalidad de transporte. En este sentido, en la última campaña se levantaron más de 500 denuncias en un solo mes.

Desde el área de Seguridad Ciudadana recuerdan la importancia de realizar un buen uso del patinete para armonizar y normalizar los desplazamientos con estos vehículos en una ciudad en la que deben convivir con los peatones y con otros tipos de vehículos.

Normativa vigente

Desde la Policía Local se recuerda que los patinetes deben llevar las luces encendidas en todo momento, no pueden viajar dos personas en un mismo vehículo, no pueden circular por las aceras ni por los ejes para peatones, para utilizarlos hay que tener más de 15 años y únicamente pueden circular por el carril bici o por vías de velocidad limitada a 30 kilómetros/hora o inferior. Además, los conductores de un patinete o vmp no pueden utilizar auriculares ni el teléfono móvil y están obligados a llevar elementos reflectantes como un chaleco.