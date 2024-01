El Ayuntamiento de Calvià ha sido objeto de un ciberataque de ransomware durante la madrugada de este sábado, según ha informado la Dirección General de Servicios Generales a todos sus funcionarios. Los ataques ransomware «tienen como finalidad extorsionar y solicitar un rescate por el secuestro de la información municipal».

El Ayuntamiento ha informado que enseguida que tuvo conocimiento del ataque constituyó un comité de crisis que está trabajando «para restablecer la situación de normalidad y solucionar los problemas que el ciberataque pueda haber producido en los servicios municipales».

El equipo de Informática, acompañado de un equipo de especialistas, «está trabajando en los preceptivos análisis forenses, así como en los procesos de recuperación de los servicios afectados».

El Ayuntamiento ha comunicado a todos los funcionarios que no deben ponerse en contacto directamente con el servicio de informática ni con secretaría. Se comunica también que este lunes el personal municipal debe estar pendiente de las instrucciones que las jefaturas de servicio, o quien tenga delegada la responsabilidad del personal del servicio, emitan con relación a la organización de cada servicio.

“En el caso de tener que realizar consultas concretas por parte de los servicios municipales, éstas se canalizarán a través de las jefaturas de servicio, o en quien se delegue en caso de no estar disponibles”, agrega la comunicación municipal.

Todos los funcionarios deberán cambiar todas las contraseñas de acceso: principalmente la de Windows y la de Google. «Se recomienda poner especial atención a la hora de abrir los correos electrónicos de procedencia desconocida, no descargar archivos adjuntos de correos no verificados previamente y no responder a mensajes ni abrir archivos o URLs desconocidas», afirma el comunicado de Servicios Generales.