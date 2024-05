Autovidal comercializará OMODA y JAECOO en Mallorca.

Con más 100 años de experiencia, pero con la misma ilusión y pasión que en sus inicios, Autovidal celebra la incorporación de OMODA y JAECOO a su porfolio de marcas distribuidas en sus instalaciones de Palma.

Ambas marcas, propiedad del grupo Chery Automobiles, ofrecen la última tecnología dentro del sector de la automoción a través de sus vehículos SUV y Crossover de diseño avanzado y tecnología innovadora.

OMODA

OMODA es una nueva firma automovilística global y de vanguardia, nacida en 2023 en Wuhu, Anhui (China) donde tiene su sede. OMODA combina lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la tradición, capacidad, tecnología y calidad de fabricación del gigante automovilístico al que pertenece, CHERY Automobiles. Y, por otro, la innovación y el espíritu vanguardista que lleva en sus genes.

El OMODA 5, primer producto global de la marca, es el modelo con el que OMODA debuta en España. Se trata de un crossover totalmente nuevo, de tamaño compacto y con un elaborado diseño. El OMODA 5 viene cargado de tecnología y altas dosis de equipamiento de serie. También ofrece la máxima seguridad, con la calificación de 5 estrellas EuroNCAP y una completa dotación de 13 sistemas avanzados de asistencia a la conducción, de serie en toda la gama.

JAECOO

Desde su debut en abril del año pasado en China, JAECOO ha causado mucha expectativa a nivel global; adhiriéndose a su filosofía From Classic, Beyond Classic. Como modelo de lanzamiento, JAECOO7 ha cautivado a las nuevas generaciones, no solo por sus extraordinarias capacidades para cualquier tipo de terreno y su revolucionaria tecnología inteligente, sino también por su distintivo diseño.

Autovidal es una empresa familiar con más de 100 años de experiencia en el sector del automóvil y con unos valores basados en la integridad, el esfuerzo, la sostenibilidad y el servicio a sus clientes que le han llevado a alcanzar los más altos estándares enfocada en la actualidad en convertirse en la empresa líder en Baleares en venta y reparación de vehículos y en la innovación en servicios de movilidad.