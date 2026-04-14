Autoridad Portuaria inicia con éxito la extracción del combustible del yate hundido en el puerto de Ibiza

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha iniciado este martes con éxito y en condiciones de seguridad las tareas de extracción de los hidrocarburos que permanecían en el yate hundido a unos 25 metros de profundidad frente a la entrada del puerto de Ibiza.

Esta operación, prioritaria dentro del dispositivo según destaca la APB en un comunicado, resulta especialmente compleja por la profundidad a la que se encuentra la embarcación y por las condiciones meteorológicas, que limitan tanto las labores de buceo como las operaciones marítimas. La Autoridad Portuaria supervisa en todo momento el desarrollo de los trabajos, garantizando su correcta ejecución y minimizando cualquier riesgo para el medio marino.

Las tareas iniciadas hoy se centran en la extracción de contaminantes y la limpieza del interior del buque, un paso imprescindible antes de abordar la fase de reflotamiento.

El operativo se inició el pasado 11 de abril con una inspección inicial del pecio mediante un vehículo operado remotamente (ROV), así como con la instalación de barreras de contención para prevenir la dispersión de contaminantes. Previamente, ya se había asegurado la zona mediante la colocación de una boya de naufragio, debidamente señalizada, y barreras absorbentes en el entorno del hundimiento.

Durante los días 12 y 13 de abril, los trabajos tuvieron que interrumpirse debido a las condiciones meteorológicas adversas, que impedían tanto las operaciones de buceo como la navegación segura en la zona.

Una vez superado este episodio, este 14 de abril se ha podido iniciar la fase clave de extracción de hidrocarburos y limpieza del buque, actualmente en ejecución. Si la evolución de las condiciones del mar lo permite, está previsto que entre los días 15 y 16 de abril se proceda a la instalación de globos de reflotamiento (lifting bags), paso previo a la maniobra principal.

El reflotamiento del pecio y su posterior remolque hasta el muelle de Botafoc se prevén para el día 17 de abril, mientras que el 18 de abril se llevarán a cabo las labores de izado, puesta en seco de la embarcación y la redacción del correspondiente plan de desguace.

Posteriormente, los restos serán trasladados y depositados en el tacón exterior del dique de Botafoc, donde quedarán bajo custodia. A partir del 19 de abril y hasta el día 26, se desarrollará la fase de investigación y peritaje técnico del siniestro.

Desde el inicio de la emergencia, tras el incendio registrado el pasado 10 de abril, la APB ha dirigido todas las actuaciones en la Zona II portuaria, coordinando a los distintos organismos implicados y priorizando la seguridad de las personas y la protección del entorno marino. En la actualidad, el foco operativo se sitúa en la retirada segura del combustible y en la preparación de las complejas maniobras de reflotamiento, que estarán condicionadas por la evolución del estado del mar en los próximos días.

La Autoridad Portuaria de Baleares mantiene activados todos los mecanismos de control y seguimiento, reafirmando su compromiso con una gestión eficaz, segura y respetuosa con el medio ambiente en el ámbito portuario.