La APB coordina la reflotación de un yate incendiado en el puerto de Ibiza y la limpieza de las aguas

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) sigue liderando la gestión de la emergencia originada por el incendio de un yate ocurrido el pasado 10 de abril en la entrada del puerto de Ibiza, en la Zona II portuaria, donde ejerce sus competencias de coordinación y respuesta ante este tipo de incidentes.

A través de un comunicado, la APB explica que está dirigiendo activamente las labores más relevantes de la fase de recuperación: la reflotación de los restos del pecio y la gestión de los residuos generados en la zona afectada, además de las tareas de limpieza del entorno marítimo.

Los hechos ocurrieron a las 19:40 horas, cuando se detectó una columna de humo en la bocana del puerto. De forma inmediata, efectivos de la Policía Portuaria y prácticos de la Corporación de Prácticos de Ibiza fueron los primeros en intervenir, logrando evacuar en pocos minutos a las seis personas que se encontraban a bordo de la embarcación —tripulación y pasajeros—, que fueron trasladadas a un lugar seguro.

Mientras se completaban las tareas de rescate, el incendio se propagó con rapidez, provocando graves daños en la embarcación. En ese momento, la APB activó los protocolos de emergencia en el ámbito de las aguas de la Zona II y asumió la dirección de las operaciones, coordinando a todos los servicios implicados.

Una vez garantizada la seguridad de las personas, las actuaciones se centraron en el control del incidente y en la evaluación de los posibles riesgos ambientales, especialmente en relación con eventuales vertidos y afecciones al medio marino. En las horas posteriores, la APB desplegó medidas de contención y prevención para minimizar el impacto ambiental.

Durante este fin de semana, la Autoridad Portuaria ha mantenido la dirección de la emergencia en coordinación con los ayuntamientos implicados, Capitanía Marítima, la Corporación de Prácticos y el resto de organismos participantes. En este marco, se han llevado a cabo las primeras actuaciones de retirada de restos y limpieza de la zona.

Actualmente, el foco operativo se centra en las tareas técnicas de reflotamiento del pecio, así como en la recogida, clasificación y gestión de los residuos generados, con el objetivo de garantizar la seguridad portuaria y la protección del medio marino.

Los trabajos continúan en marcha bajo supervisión directa de la APB, que mantiene activos los dispositivos de control y seguimiento hasta la completa normalización del área afectada. Se prevé que a final de semana se puedan llevar a cabo las operaciones de reflotamiento si las condiciones meteorológicas lo permiten.

La actuación coordinada desde el primer momento —con especial protagonismo de la Policía Portuaria y de los prácticos del puerto en las labores iniciales de rescate— ha permitido evitar daños personales y limitar el alcance del incidente.

La Autoridad Portuaria de Baleares reafirma su compromiso con la seguridad portuaria, la protección del medio ambiente y agradece la colaboración entre todas las administraciones implicadas para ofrecer una respuesta eficaz y rápida ante emergencias en el ámbito marítimo-portuario.