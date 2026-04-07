Del paraíso al escándalo: detenido en Ibiza un magnate del engaño con 10 millones bajo sospecha

Lo que parecía una tranquila mañana en la isla blanca se convirtió en el epicentro de una operación policial de alto voltaje que ha dejado al descubierto una presunta trama internacional de estafa digna de una película.

La Guardia Civil, en una espectacular actuación conjunta con la Polizei alemana, ha detenido a un hombre de 62 años señalado como el principal sospechoso de una red que habría movido más de 10,5 millones de euros a través de engaños, evasión fiscal y oscuros entramados empresariales.

La operación, bautizada como Operación Geldstrom Bal, no ha sido un simple golpe policial, sino un auténtico terremoto coordinado a nivel europeo. El pasado 26 de marzo, agentes irrumpieron simultáneamente en 49 propiedades repartidas en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza, todo bajo la supervisión de Eurojust, la agencia clave en la lucha contra el fraude internacional.

Pero el foco mediático ha recaído con fuerza sobre Ibiza, donde el lujo y el misterio se han dado la mano en una escena que parece sacada de un thriller criminal. En dos registros ejecutados en la isla, los agentes encontraron un auténtico tesoro oculto: 186.000 euros en efectivo, joyas de alto valor, relojes de lujo y dispositivos electrónicos que podrían contener las claves de toda la red. Teléfonos móviles, ordenadores y tablets han sido incautados como piezas fundamentales de un rompecabezas criminal aún por descifrar.

Según fuentes cercanas a la investigación, el detenido llevaba una vida aparentemente discreta, pero rodeado de signos de riqueza difícilmente justificables. Vehículos de lujo, obras de arte y artículos exclusivos forman parte de los bienes ya confiscados, que ascienden a varios millones de euros. Todo apunta a que detrás de esta fachada se escondía una compleja maquinaria de fraude perfectamente organizada.

La red, según las primeras investigaciones, operaba a través de un entramado empresarial que podría haber servido como pantalla para desviar fondos y engañar a víctimas en distintos países europeos. Aunque el caso sigue bajo secreto de sumario, los investigadores no descartan que haya más implicados ni nuevas detenciones en los próximos días.

El arresto del principal sospechoso en Ibiza y de un presunto cómplice en Alemania marca solo el inicio de una investigación que promete destapar aún más secretos. Las autoridades ya hablan de uno de los golpes más importantes contra el fraude económico internacional en los últimos años.

Mientras tanto, Ibiza, acostumbrada al lujo y al turismo de élite, se enfrenta ahora a una realidad más oscura: la de convertirse, aunque sea momentáneamente, en el escenario de una red criminal que operaba en las sombras, hasta hoy.