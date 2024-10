Arrasate recupera a Muriqi y a Valjent ante el Rayo

Buenas noticias para el Mallorca. Jagoba Arrasate recupera a Muriqi y a Valjent, que han entrenado esta mañana con la plantilla con total normalidad y que estarán a disposición del cuerpo técnico para el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano en Son Moix, en el que en principio la única baja será la del japonés Asano, que con un problema en los isquios estará aún varias semanas fuera de juego. Todo, por supuesto, pendiente del regreso de los internacionales.

España sub-21, con Robert Navarro, juega esta tarde ante Malta a partir de las 17.00 en el estadio del Nuevo Mirador, en Algeciras, en partido correspondiente a la fase de clasificación para el Campeonato de Europa en el que la selección nacional ya tiene plaza segura. El jugador catalán fue uno de los protagonistas en la victoria española 4-3 ante Kazajistán, dando dos pases de gol. El mallorquinista, eso sí, no partirá entre los titulares, ya que Santi Denia da una oportunidad a los suplentes.

El siguiente en entrar en juego será Samú Costa, que debutó con la selección portuguesa ante Polonia, y que esta noche tendrá la oportunidad de seguir sumando encuentros internacionales en el Hampden Park de Glasgow ante Escocia, en un choque que dará comienzo a las 20.45 horas.

Mojica, por su parte, juega con Colombia ante Chile a partir de las 22.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los cafeteros son muy favoritos ya que Chile es quien cierra la clasificación del grupo sudamericano con sólo cinco puntos. Colombia es segunda con 16, a tres del líder Argentina. Mojica, eso sí, no jugó ni un solo minuto en la derrota de la selección la pasada semana en La Paz ante Bolivia.

Finalmente el último en entrar en juego será el canadiense Cyle Larin, que se enfrenta en Toronto a Panamá a la una y media de la madrugada hora española en un partido amistoso, ya que Canadá está clasificada de oficio para el Mundial. Larin no marca con su selección desde el pasado mes de marzo, por lo que intentará quitarse la espinita ante los panameños.

