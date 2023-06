Arranca The battle of Stars. Jorge Lorenzo, Albert Riera, Aritz Aduriz, Toni Nadal o Javier Clemente han sido algunas de las personalidades presentes en el torneo benéfico que se está celebrando hoy en las instalaciones de Pula Golf y Son Servera Golf, parte de cuya recaudación será destinada a la lucha contra la ELA. Han fallado al final por diferentes motivos Rafa Nadal y Pep Guardiola.

Nadal sí que asistió a la cena celebrada este jueves en el Cap Vermell Grand Hotel y dijo sobre la enfermedad que «desgraciadamente me ha tocado vivirla de cerca y sé lo terrible que es. Debemos destinar el máximo de recursos posibles a la investigación para encontrar cuanto antes un remedio». En la cena estuvieron presentes también personalidades como el cantante David Otero, la actriz Verónica Mengod o el líder espiritual Sadhguru, que participó en una charla con el CEO de Cap Vermell Grand Hotel, Toni Mir.

«Javier Aguirre es un tío de 10, me gusta su forma de ver la vida y el respeto que demuestra por todos los entrenadores. Además, como buen mexicano tiene golpes geniales. Me alegra mucho la gran campaña que ha hecho con el Mallorca», dijo el ex seleccionador Javier Clemente, que a sus 73 años sigue mostrando aún interés por entrenar, aunque actualmente se encuentra sin equipo.

Jorge Lorenzo, por su parte, reconoció que «no vengo a Mallorca todo lo a menudo que yo quisiera», aunque adelantó que «mi intención es pasar aquí mucho más tiempo en el futuro». Aritz Aduriz, miembro de la dirección deportiva del Mallorca, y que no se prodiga demasiado ante los medios de comunicación, admitió que su equipo «está buscando un sustituto de Galarreta», aunque dejó claro que «no será fácil porque Iñigo era un jugador de mucha calidad».

The Battle of Stars, que reúne también a grandes figuras de la gastronomía o el toreo, como Pepín Liria, se prolongará hasta mañana con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de fondos posibles.