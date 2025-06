Armengol está «hipertranquila» por la trama corrupta del PSOE y el PP le exige que dé explicaciones

La presidenta del Congreso de los Diputados y actual secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha dicho sentirse «hipertranquila» ante la auditoría del Govern para comprobar la posible existencia de contratos firmados durante su mandato que estén relacionados con la supuesta trama de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

«Tengo la conciencia hipertranquila y sé perfectamente lo que no hay y no hay corrupción ni nada de eso, todo lo contrario. Ya he dado mil explicaciones de todo y más», ha asegurado este viernes Armengol en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en Palma en el segundo Congreso del Fòrum de la Societat Civil.

La ex presidenta del Govern no ha hablado sobre la reunión se produjo en el Consolat de Mar en la que participó el comisionista Víctor de Aldama cuando aún era presidenta del Govern, pero ha dicho sentirse «indignada» ante el supuesto caso de corrupción que afecta a Santos Cerdán, al ex ministro José Luis Ábalos o a Koldo García.

De hecho, ha afirmado que ella está en política para luchar contra este tipo de comportamientos. «Sé perfectamente que uno de los motivos por los que estoy en política es para luchar contra la corrupción y así lo he hecho siempre intensamente», ha subrayado.

Todo lo que está sucediendo es «absolutamente terrible», ha apuntado. «Me asquea, me repugna, que posibles ex compañeros míos hayan hecho presuntamente todo esto», ha dicho. También le repugnan «los audios hablando de mujeres de esta manera».

Sin embargo, desde el PP siguen exigiendo explicaciones a Armengol y hoy ha sido el portavoz de la formación en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha lamentado que siga sin contestar ni ofrecer ninguna explicación sobre su implicación en la trama de corrupción que salpica al PSOE. Por ello, le ha reclamado «respuestas claras, contundentes y sin evasivas porque, una vez más, Armengol recurre al silencio, como si eso le eximiera de responsabilidades políticas”.

Sagreras ha insistido en que la ciudadanía merece saber qué papel jugó Armengol en la trama vinculada a nombres como Ábalos, Koldo, Cerdán o Aldama y ha expuesto que «la primera explicación que debe ofrecer tiene que ver con su reunión con Víctor Aldama. Ella misma reconoció ese encuentro, lo situó dentro de una reunión con Globalia, pero no consta en ninguna agenda institucional», a lo que ha añadido que «si fue una reunión privada, que lo diga. Lo que no puede hacer es esconderla y esperar que nadie pregunte».

En este sentido, el portavoz popular ha subrayado que «no pasa nada por reunirse con empresarios, pero sí pasa cuando se trata de personas relacionadas con una trama de corrupción como la que se está destapando estos días», y ha vuelto a preguntar directamente a la socialista si puede garantizar que no hubo más reuniones con Aldama.

«¿Puede asegurar que nunca estuvo en un mismo espacio con Ábalos, Koldo y Aldama aquí en Palma?; ¿habló de empresas concretas, como Levantina, con alguno de ellos?; ¿por qué no responde? Los compañeros de filas del PSOE no pueden seguir mirando hacia otro lado. Si de verdad quieren mostrar firmeza frente a la corrupción, que empiecen por pedirle a Armengol que hable», ha zanjado Sagreras.