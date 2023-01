El Mallorca asiste con cierta preocupación a la apertura del mercado de fichajes con un nombre propio muy concreto sobre la mesa, el del delantero kosovar Muriqi, por quien se teme que pueda llegar una oferta desde la Premier. El Mallorca no negociará en ningún caso por debajo de su cláusula, que está en torno a 40 millones de euros, y parece también que la voluntad del jugador pasa por permanecer en la isla.

Desde ayer los clubes ya pueden inscribir a sus nuevos fichajes y de hecho ya ha habido movimientos, sobre todo en la Premier, ante la que hay que estar muy atentos porque en el club creen que va a llegar una oferta por Muriqi -otra cosa es que el jugador quiera aceptarla, y la propiedad le ha dado órdenes estrictas a Ortells de no negociar por debajo de la cláusula-.

Se preveía un enero tranquilo y puede que haya bastante movimiento porque al parecer pueden abandonar la plantilla varios jugadores durante este mes. Es inminente la salida de Lago, que maneja una oferta del Málaga y al que el Mallorca le dará todas las facilidades, porque no entra en los planes de Aguirre y acaba contrato el 30 de junio, pero es que además la idea es ceder a Cufré para fichar a otro lateral izquierdo y otro que puede tomar la puerta de salida es el francés Clement Grenier, que no está contento con su situación y estaría buscando equipo en Francia.

Otro que está en el candelero es Ángel, por el que podría haber ofertas de Segunda -no, ninguna de ellas es del Alavés-, y no está claro que Leo Román y Greif no pidan ser cedidos para no pasarse la temporada en blanco. El club, de hecho, no vería mal un préstamo siempre que el equipo al que vayan les garantice la titularidad Por supuesto sólo abandonaría momentáneamente el Mallorca uno de ellos, mientras que el otro se quedaría para competir con el serbio Rajkovic. Finalmente, es casi segura también la cesión del mallorquín Llabrés para que vaya cogiendo minutos en otro club.

No han trascendido de momento nombres para reforzar al Mallorca porque el mercado está en un estado primigenio y porque dependerá de la identidad de las salidas, pero lo que se está buscando ya es un jugador de banda que ocupe la plaza que dejarán vacante Lago y Llabrés.