El técnico jerezano se mostró ilusionado por la llegada de la Champions a Mallorca y ha asegurado que «lo vemos como una oportunidad más que una amenaza, sabiendo que será muy difícil porqué son tres equipos muy competitivos que nos lo pondrán muy complicado a todos los niveles y queremos aprovechar el factor cancha. Para nosotros es un reto histórico, jugar una Final Four son palabras mayores, pero somos conscientes que tenemos que ir día a día, partido a partido. Seguro que habrá fases en las que tenemos que saber sufrir y competir a nuestro máximo nivel. Son partidos diferentes, no hay margen de error, con lo cual lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien».

Vadillo también comentó que «vamos a jugar contra dos equipos que ya tienen mucha experiencia en Europa. Dobovec y Novo Vrijeme ya han participado en varias Elite Round. Tienen más experiencia que nosotros en este sentido y nosotros tenemos que estar mentalizados en el partido del miércoles. Jugamos contra un rival que compite muy bien y en los duelos individuales son muy fuertes. Siempre decimos lo mismo, pero lo que más nos acerca a poder ganar es ser nosotros mismos. En eso nos vamos a focalizar», concretó el entrenador.

Además, el líder del Mallorca Palma Futsal también aseguró que el equipo llega «muy bien a todos los niveles. Hemos podido gestionar bien gracias a los resultados que ha conseguido el equipo en la liga regular, creo que hemos gestionado muy bien la enorme carga de partidos que hemos tenido y estamos teniendo. En un espacio de 28 días vamos a jugar nueve partidos y creo que estamos bastante bien a nivel físico, anímico, de lesiones… Es verdad que todavía tenemos la baja de Gordillo y que Carlos no está aún al cien por cien, Tomaz igual, pero nos han ayudado a dar descanso a jugadores que vienen con mucha carga. Creo que la mejor manera de llegar a la Ronda Elite es con buenas sensaciones y, en ese sentido, llegamos muy bien. No podríamos llegar mejor. Estamos segundos en liga y competimos y jugamos muy bien, el equipo se siente reforzado, pero llegamos a otra competición, son otro tipo de partidos y lo anterior ya no vale», dijo Vadillo.

Por otro lado, Carlos Barrón analizó la semana y remarcó la importancia de jugar delante de la afición y aseguró que la plantilla «estamos haciendo muy bien las cosas y las ganas y el trabajo diario se ven reflejados en los resultados, en la posición en liga y creo que llegamos en un buen momento y estamos super preparados para afrontar este reto y pasar a la siguiente fase».

El portero del Mallorca Palma Futsal también comentó que «en un evento como este, que no se vive todos los días, la afición tiene la oportunidad de jugar su papel y creo que nos tienen que ayudar desde el miércoles y no dudamos que lo harán y creo que si hay un momento malo en el partido ellos nos harán darle la vuelta», señaló Barrón.

Por su parte, Tomaz reiteró la ilusión del equipo por esta semana. «Hemos hecho un gran trabajo de preparación porqué ya en liga hemos visto que hay un nivel competitivo muy alto y creo que la clave va a estar en estar concentrados al máximo en cada partido», aseguró el cierre brasileño. Por último, Tomaz también aseguró que para él, que lleva tantos años en el equipo, «hay que disfrutar más de los momentos y no preocuparnos tanto. Hay que trabajar duro, esforzarse y no dar tantas vueltas en la cabeza. Hay que disfrutar y competir al máximo», aseguró el cierre del Palma.