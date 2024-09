El vicepresidente del Govern balear, y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa (Ibiza, 1976), anuncia que la prometida Unidad Aceleradora de Inversiones se creará antes de final de año mediante la Ley de Presupuestos. «Este proyecto supone poner una alfombra roja a los empresarios que quieran invertir en Baleares», afirma Costa. El vicepresidente Antoni Costa también comenta en esta entrevista que «el Govern no se va a parar ni un minuto» pese a la ruptura de Vox con el PP y que «negociará ley por ley y proyecto por proyecto» para conseguir sacarlos adelante en el Parlament.

Pregunta.-¿Cree que el Govern podrá acabar la legislatura tras la ruptura de Vox con el PP?

Respuesta.-Nosotros desde el minuto uno captamos perfectamente el mensaje que nos dieron los ciudadanos. Los ciudadanos pidieron cambio respecto a las políticas fracasadas del Govern de izquierdas. El Govern de Marga Prohens seguirá ofreciendo cambio a los ciudadanos, seguirá ofreciendo las políticas del cambio. Tendrán que ser otros los que se pregunten si quieren seguir con el cambio o prefieren bloquear el cambio y volver a no sabemos qué. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir gobernando con la estabilidad que nos ha dado este año y medio de gobierno. Yo quiero recordar que a diferencia de lo que les sucede a algunos en el Congreso, este Govern no ha llevado ni un sólo proyecto al Parlament que no se haya aprobado.

P.-Pero el Govern ya no tiene la mayoría suficiente en el Parlament.

R.-El Gobierno autonómico va a seguir en su línea. Tenemos un conjunto amplio de proyectos que se van a llevar al Parlament sin ningún miramiento y ya veremos qué hacen los demás grupos parlamentarios. Lo que no va a hacer el gobierno autonómico de Marga Prohens es parar ni un momento. Ahora estamos en la fase de tramitación del proyecto de ley derivado del decreto Ley de Simplificación Administrativa. Vamos a llevar al Parlamento el techo de gasto, los presupuestos, el proyecto de Ley de Reforma Agraria, el proyecto de Ley de Costas, el proyecto de Ley de Conciliación, la reforma de la Ley Turística, etcétera. Vamos a negociar ley por ley y medida por medida hasta conseguir su aprobación.

P.-Han cumplido ya gran parte del programa electoral pero hay un proyecto que no ha visto la luz: ¿qué pasa con la Unidad aceleradora de Inversiones que prometieron?

R.-Pues mire, este es un proyecto que va a ver la luz en breve y la va a ver a instancias de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. La Unidad Aceleradora de Inversiones está en marcha y va a tener una finalidad muy clara. Ya lo dice su propio nombre, que la inversión encuentre un canal de comunicación con la Administración pública. Este canal de comunicación facilitará la inversión privada en Baleares en sectores estratégicos. El que quiera invertir en Baleares tendrá una alfombra roja. La Unidad Aceleradora de Inversiones se va a poner en marcha en breve, antes de final de año.

P.-¿Cree Antoni Costa que será posible recuperar los 3,7 millones de euros del caso Koldo?

R.-Yo no sé si será posible. Lo que sí sé es que el Gobierno autonómico va a hacer todo lo que esté en sus manos para conseguir recuperar los 3,7 millones.

P.-Es posible que la empresa Soluciones de Gestión sea insolvente y no pueda devolver el dinero.

R.-Todo es posible porque ha transcurrido mucho tiempo. No es lo mismo haber pedido la devolución de los 3,7 millones de euros en 2021 que hacerlo en 2024. Es obvio que las posibilidades son menores, pero en cualquier caso no es imposible y como no es imposible, lo vamos lo vamos a intentar.