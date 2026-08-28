El alcalde destaca el importante trabajo de la Policía Local en el dispositivo SETUR en la Playa de Palma

El dispositivo especial de seguridad SETUR ha permitido tramitar 3.244 actas por diferentes infracciones en Playa de Palma desde su puesta en marcha el pasado 11 de mayo. La mayor parte de las actuaciones, un total de 2.243, están relacionadas con la venta ambulante ilegal, según el balance presentado este viernes por el Ayuntamiento de Palma.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado durante una visita a Playa de Palma el trabajo realizado por la Policía Local y ha defendido la aplicación de la ordenanza cívica como una herramienta para reforzar la actuación de los agentes y mejorar la convivencia en la ciudad.

Las cifras reflejan un importante incremento de las actuaciones contra la venta ambulante ilegal. Las 2.243 actas tramitadas hasta ahora duplican ya las 1.200 registradas por este mismo motivo durante toda la campaña estival de 2025, desarrollada entre mayo y octubre.

Además, la Policía Local ha puesto en marcha 88 dispositivos específicos de vigilancia contra esta actividad, que han permitido retirar de la vía pública alrededor de 100.000 productos. Cerca de 78.000 de ellos estarían relacionados con productos cuya comercialización constituye un delito contra la propiedad industrial.

El balance del dispositivo SETUR incluye también actuaciones relacionadas con la actividad de masajistas, la práctica del juego del trile, el consumo de bebidas alcohólicas y otros incumplimientos recogidos en la ordenanza cívica y en otras ordenanzas municipales.

Martínez ha agradecido el trabajo de los agentes y ha destacado el refuerzo de la presencia policial en Playa de Palma durante los meses de mayor actividad turística. El alcalde ha asegurado además que el Ayuntamiento mantiene su «apoyo absoluto» al cuerpo policial, con un incremento de los recursos destinados a seguridad, de la plantilla y de los medios disponibles.

Durante su visita, el alcalde estuvo acompañado por el teniente de alcalde y regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzá de Keizer, así como por distintos mandos de la Policía Local.

La ordenanza cívica, en el centro del debate

La aplicación de la ordenanza cívica también ha ocupado buena parte del discurso del alcalde. Martínez ha defendido que la normativa proporciona a los agentes herramientas para actuar frente a conductas que, a su juicio, perjudican la convivencia.

En este contexto, ha reclamado a los partidos de la oposición y a las entidades vecinales que han recurrido la ordenanza que reflexionen sobre el modelo de ciudad que quieren para Palma. El alcalde ha contrapuesto el modelo de «ciudad cívica» que, según ha señalado, impulsa el actual gobierno municipal con el escenario de «desorden» que considera que existía anteriormente.

El dispositivo SETUR permanecerá activo hasta el 31 de octubre y este año cuenta con 95 efectivos destinados específicamente a Platja de Palma, con una media diaria de 60 agentes operativos.

El Ayuntamiento asegura que este despliegue permite mantener la vigilancia de la zona durante las 24 horas del día. A los efectivos del dispositivo se suman recursos extraordinarios financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), destinados a reforzar los turnos ordinarios y ampliar la presencia policial.

El operativo mantiene además una coordinación permanente con el Cuerpo Nacional de Policía y con otras unidades de la Policía Local, entre ellas la Policía de Barrio y la Unidad de Litoral.

Pese a que todavía quedan dos meses para la finalización del dispositivo de este año, Martínez ha asegurado que el Ayuntamiento ya trabaja en la planificación del verano de 2027, con el objetivo de mantener el refuerzo de la seguridad y las actuaciones relacionadas con el civismo tanto en Platja de Palma como en el resto de la ciudad.