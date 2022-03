El conjunto que dirige el ex míster del Lugo y Fuenlabrada afronta un encuentro complicado y a la vez clave en sus aspiraciones de lograr el liderato, y sin apenas margen de error ante un rival directo, ya que una derrota les colocaría a nueve puntos, a falta de once jornadas para que concluya el campeonato. Una distancia no definitiva, pero sí ya muy considerable.

Un Albacete que es líder por méritos propios, con 49 puntos, y solo cinco derrotas. El cuadro que dirige el gallego ex Dépor Rubén de la Barrera, vencía el pasado miércoles 0-1. Eso sí, con algo de fortuna al Real Madrid Castilla, lo que le permite ostentar la segunda posición detrás del Andorra, aunque con un partido menos.

Un cuadro Albaceteño que cuenta con una gran plantilla, compensada, que se ha reforzado bien en el mercado de invierno. Con dos centrales de lo mejorcito de la categoría. Entre sus futbolistas más destacados figuran el hispano-islandés, Diego Johannesson (lesionado), ex futbolista del Oviedo, Julio Alonso ex Betis, Emmanuel Anttipol, Rubén Martínez con seis dianas, y el auténtico killer Manuel Fuster, con nueve goles, para este partido Rubén de la Barrera recupera al ex Mallorca B Marc Llinares después de varias semanas apartado del grupo por lesión y a Kike Márquez que no pudo estar por molestias físicas ante en Real Madrid Castilla el pasado miércoles.Se quedan fuera de la lista los lesionados Maestre, Diegui Johannesson, Fran Álvarez y Emiliano Gómez.

En el aspecto deportivo el técnico blanquiazul cuenta con las bajas de Pastrana, Cordero y finalmente Armando Sashoua. Por contra, recupera un futbolista importante: Dioni Villalba (diez goles) su máximo goleador. El posible once que salga a escena podría estar formado por: René Román; Delgado, Olaortua, Ignasi, Ferrone, Petcoff, Alfonso, Canario, Hugo Rodríguez, Manel Martínez y Dioni. El técnico manchego ha desplazado a tierras albaceteñas todos los futbolistas disponibles. En definitiva, un ATB que quiere dar un golpe sobre la mesa y lograr los tres puntos ante un rival directo de cara al título de liga, objetivo principal en la SAD blanquiazul. En el partido de ida el resultado fue rotundo 4-1, a favor del conjunto que dirigía Xavi Calm, con un triplete de Dioni y un tanto de Iñaki Olaortua.

Tras su primera victoria el pasado domingo ante el Alcoyano, el técnico blanquiazul, tendrá este mediodía un exigente test, ya que se mediráen un partido correspondiente ya a la vigésimo séptima jornada del campeonato de liga de la Primera División Footters.