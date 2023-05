Alavés y Málaga: cara y cruz de ex-mallorquinistas

Cara y cruz. El Alavés de los ex-mallorquinistas Luis García Plaza, Salva Sevilla y Aleksandr Sedlar llegará a la última jornada de Liga en Segunda División dependiendo de sí mismo para ascender directo a Primera División. Eso sí, para conseguirlo debe ganar en Las Palmas ante el segundo clasificado. El empate no le vale para nada. En cambio la cruz es el Málaga de otros ex-mallorquinistas como Reina, Febas, Chavarría y Lago Júnior, que tras perder precisamente ante el Alavés ha consumado su descenso a Primera RFEF. Es decir, desaparece del fútbol profesional.

Tres de los cuatro equipos que disputaron el play off de ascenso a Primera División en la temporada 18-19 no sólo no consiguieron subir, sino que acabaron fuera de la órbita profesional. El Albacete se recuperó el año siguiente, el Deportivo sigue todavía en el pozo y veremos cómo le va al Málaga. El Mallorca, que de los cuatro fuera el que ascendió, va a cumplir su tercera temporada consecutiva en Primera. Aquella parada de Reina a Quique en el partido ante el Deportivo posiblemente cambió para bien la historia del club. A saber dónde estaría ahora de no haber surgido aquella mano milagrosa.

Si al Málaga le toca volver a rehacerse desde los escombros, el Alavés tiene la posibilidad de regresar a Primera División por la vía rápida, pero no lo va a tener sencillo. No le vale otro resultado que no sea la victoria en Las Palmas mientras que los canarios, segundos clasificados, dependen de sus propios resultados para ascender a la máxima categoría tras muchos años de ausencia. Es sin duda una verdadera final que va a encumbrar al que la gane y que va a dejar muy tocado al que la pierda, aunque al menos, eso sí, tendrá el consuelo de los play offs que empezarán el fin de semana siguiente.