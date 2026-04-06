Alarma en Palma por un voraz incendio de madrugada: calcina cuatro motos, un coche y alcanza una fachada

Palma vivió momentos de auténtico caos, angustia y tensión en la madrugada de este Lunes Santo, festivo en las islas, cuando un violento incendio sorprendió a los vecinos en plena noche. El suceso tuvo lugar a las 04:45 horas de la madrugada en la calle Tomás Rullán, en la esquina con Sant Leandre, a escasos metros de la plaza Joan Coll, en la populosa barriada de La Soledad Nord.

Lo que comenzó como un foco de fuego aparentemente localizado se transformó en cuestión de minutos en un infierno descontrolado. Las llamas, intensas y voraces, devoraron sin piedad cinco motocicletas estacionadas en la vía pública, reduciéndolas a esqueletos calcinados. Pero la furia del incendio no se detuvo ahí: un turismo cercano también resultó gravemente afectado, quedando parcialmente destruido ante la impotencia de los vecinos.

La situación se tornó especialmente crítica debido a la proximidad del fuego con un edificio residencial. Las llamas se declararon justo frente a la fachada, a apenas dos metros del aparcamiento de motos, lo que hizo temer lo peor. Durante varios minutos que parecieron eternos, el fuego trepó por la estructura, alcanzando una señal y extendiéndose hacia parte de la fachada del inmueble. Algunas persianas, fabricadas con materiales altamente inflamables, comenzaron a arder, aumentando el riesgo de que el incendio se propagara al interior de las viviendas.

Los residentes, despertados por el crepitar del fuego y el olor a humo, vivieron escenas de auténtico pánico. Algunos salieron a los balcones, otros bajaron precipitadamente a la calle, mientras el miedo a una tragedia mayor se apoderaba del ambiente.

Afortunadamente, la rápida intervención de los Bombers de Palma, junto con efectivos de la Policía Local, evitó que la situación derivara en una catástrofe. Los equipos de emergencia actuaron con rapidez y eficacia, logrando controlar y sofocar las llamas antes de que alcanzaran el interior del edificio.

Aunque no se han registrado heridos, el balance material es devastador. Los vehículos quedaron completamente inutilizados y los daños en la fachada del inmueble son significativos, dejando una estampa desoladora al amanecer.

Las autoridades ya investigan las causas del incendio, que por el momento no han sido esclarecidas, mientras los vecinos intentan recuperar la calma tras una noche que difícilmente olvidarán.

cabe recordar que en los últimos meses en Palma se han disparado los incendios provocados por pirómanos o incendiarios, pero el de esta madrugada presenta algunas diferencias sustanciales y no se descartan otras causas. El Grupo de Atracos de la Policía Nacional, se ha hecho cargo de la investigación del suceso.