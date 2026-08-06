Un acusado de violar a su hija de seis años en Mallorca queda absuelto tras las contradicciones de la menor en el juicio

La Audiencia Provincial de Baleares ha dictado la absolución de un hombre acusado de haber violado de forma reiterada a su propia hija en Mallorca entre los años 2020 y 2023. La Sala concluye en una extensa sentencia de más de 50 páginas que el testimonio de la menor no cumple con los requisitos legales necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.

En concreto, el tribunal fundamenta su resolución en las múltiples contradicciones y variaciones detectadas en la versión ofrecida por la niña. Según se detalla en el fallo, el relato de la menor incurre en inconsistencias de calado sobre aspectos fundamentales de la acusación, como los lugares concretos o el modo en que supuestamente habrían ocurrido los hechos denunciados.

Por si fuera poco, la sentencia también cuestiona la declaración de la madre de la menor y ex pareja del investigado. Y es que al parecer la mujer intentó vincular una dolencia en las partes íntimas de la niña con las supuestas agresiones sexuales. Sin embargo, el proceso judicial dejó acreditado, mediante una conversación de WhatsApp, que el origen real de la afección correspondía a un foco detectado en el propio centro escolar.

Por otra parte, otro de los puntos determinantes evaluados por los magistrados se centra en las pruebas médicas relativas a una enfermedad de transmisión sexual que padecía la menor. Mientras que la niña dio positivo en dicha infección, tanto el padre como la pareja actual de este dieron negativo en los análisis correspondientes.

Durante la vista oral, el acusado, representado por el letrado David Barón, negó categóricamente todas las imputaciones vertidas contra él. Por su parte, la Fiscalía solicitaba una pena de 12 años de prisión.

Finalmente, ante la falta de solidez e incoherencias en las pruebas presentadas por la acusación, el tribunal ha decretado la absolución del procesado.