5-2. Castigo antes de la Champions para el Mallorca Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal recibe un duro castigo antes de la Champions. El inicio del partido parecía prometedor para el Mallorca Palma Futsal. A los dos minutos de juego, Gordillo recibía un pase de Vilian en la frontal del área, y el pívot toledano anotaba el primer gol para el cuadro balear. Aunque el Jaén Paraíso Interior estaba siendo, también, incisivo, las sensaciones eran positivas. Poco después Fabinho pudo aumentar la ventaja, pero su disparo se fue demasiado cruzado.

Hasta ahí llegó, la primera parte para el Mallorca Palma Futsal, que vio como a partir de ese momento, empezaban a sucederse las decisiones arbitrales en su contra. Fabinho fue el primero que vio la tarjeta amarilla y, después, llegó la sanción para Salar. Por si fuera poco, Tayebi sufrió una lesión a los pocos segundos de ingresar al campo y solicitó inmediatamente el cambio a Antonio Vadillo. Una volea de Rómulo que Renato paró sobre la línea de gol, precedió a la primera tarjeta amarilla del cierre brasileño, que suponía además la quinta falta del Mallorca Palma Futsal.

Un minuto más tarde llegó su segunda amarilla, y con ella la correspondiente expulsión del jugador. El Jaén Paraíso Interior tenía la oportunidad de empatar el partido desde el punto de doble penalti. El guardameta llegó a tocar el lanzamiento de Chino, pero no pudo evitar el 1-1. En el minuto 11’, Cleber vio la tarjeta amarilla, ofreciendo a Chino una nueva ocasión de marcar desde los diez metros, que tampoco falló. Pocos segundos después, el mismo Chino anotó el tercer tanto local con un potente chut desde fuera del área para cerrar el primer tiempo.

Borrón y cuenta nueva. No podía hacer otra cosa el Mallorca Palma Futsal. Los dirigidos por Antonio Vadillo dieron un paso adelante. No llegaba, sin embargo, el gol. Tuvieron que pelear hasta el 35’, para que Rivillos batiera a Espindola con un remate cruzado y redujera la distancia en el electrónico. Después, Antonio Vadillo optó por el juego de cinco, con Vilian como portero jugador, para apurar sus últimas opciones de puntuar en el Olivo Arena, pero la apuesta no dio sus frutos, y el Jaén Paraíso Interior aprovechó la oportunidad para anotar dos goles más a puerta vacía y sentenciar el encuentro.

El Mallorca Palma Futsal encaja la quinta derrota en liga regular, en un inicio de temporada en el cual los goles encajados le están pasando factura. No mereció, aun así, tanto castigo y se marcha con una sensación agridulce antes de encarar dos de las semanas más decisivas del año. Este lunes realizará la primera sesión de entrenamiento de la semana en Jaén, antes de volver a Palma para, el martes, concentrarse de cara a la disputa de la Elite Round de la Champions League y, el domingo, viajar a Brasil para disputar la Copa Intercontinental. Las malas sensaciones deberán quedarse en la ciudad andaluza para llegar a los próximos compromisos con la confianza renovada.

Jaén Paraíso Interior FS: Espíndola, Taborda, Míchel, Nem y Mati Rosa. También jugaron: D. Zurdo, Renato, Chino, Alan Brandi y Pablo Del Moral.

Mallorca Palma Futsal: Carlos Barrón, Vilian, Cleber, Fabinho y Gordillo. También jugaron: Bruno Gomes, Chaguinha, Moslem, Rivillos, Rómulo, Marcelo, Aghapour y Tayebi.

Goles: 0-1 Gordillo (minuto 2’); 1-1 Chino (minuto 10’); 2-1 Chino (minuto 11’); 3-1 Chino (minuto 12’); 3-2 Rivillos (minuto 34’), 4-2 Taborda (minuto 40’); 5-2 Michel (minuto 40’).

Árbitros: Felipe Madorrán y Urdánoz Apezteguia. Amonestaron con tarjeta amarilla a D. Zurdo y Pablo Taborda, del Jaén Paraíso Interior FS, a Fabinho, Cleber, Gordillo, Bruno Gomes, Moslem, Salar, y Rómulo – con doble amarilla – del Mallorca Palma Futsal.

Pabellón: Olivo Arena. Partido correspondiente a la jornada 13. 5500 espectadores.