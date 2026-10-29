200 conductores multados en una semana en Baleares por usar el móvil

200 conductores denunciados en una semana en Baleares por usar el móvil manipulando redes sociales y aplicaciones de mensajería al volante, práctica sancionada con 200 euros y retirada de seis puntos del carnet de conducir.

Es el resultado de los 186 controles operativos realizados en las islas entre el 5 y el 11 de octubre en el marco de la campaña especial de vigilancia y control de las distracciones al volante promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, las distracciones son la causa concurrente más habitual en la siniestralidad vial, estando presentes en el 32% de los accidentes mortales registrados en el pasado año.

Este tipo de acciones tiene graves efectos negativos en el rendimiento del conductor, al producirse aumentos en los tiempos de reacción y distancia de frenado, desvíos en la conducción y se ignora información del entorno.

Durante la vigencia del dispositivo, los agentes de la Agrupación de Tráfico focalizaron sus esfuerzos en neutralizar aquellos comportamientos que desvían la atención necesaria para una conducción segura.

Como resultado de los 186 controles operativos realizados, se detectaron un total de 573 acciones de distracción. El uso del móvil fue la práctica más frecuente, con más de 200 casos.

Entre las conductas más repetidas por los conductores también destacaron gestos como buscar objetos en el habitáculo, interactuar de forma desmedida con los pasajeros, comer en marcha, ajustar los sistemas del vehículo en movimiento o ponerse el cinturón de seguridad durante la conducción.

Desde el sector de tráfico de la Guardia Civil de Baleares se recuerda que la conducción exige mantener una atención plena, permanente y exclusiva sobre la vía y su entorno, ya que cualquier distracción, por breve que sea, puede impedir reaccionar a tiempo ante una situación imprevista.

Apartar la mirada de la carretera para consultar un teléfono móvil, manipular un navegador o realizar cualquier otra acción ajena a la conducción, supone asumir un riesgo innecesario que puede tener consecuencias irreversibles.

Así, remarcan que la seguridad vial comienza por prestar toda la atención a la carretera, evitando conductas que reduzcan la capacidad de anticipación y respuesta y contribuyendo, con una conducción responsable, a proteger la propia vida y la del resto de usuarios de la vía.