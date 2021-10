El Atlético Baleares ha sufrido su primera derrota de la temporada en Castellón (2-1) en la décima jornada de la Primera RFEF. Dos errores en defensa condenan al conjunto de Xavi Calm, que se mantiene con 19 puntos, seis menos que el líder Villareal B pero los mismos que el Albacete y dos menos que el propio Castellón.

En la primera mitad el primer aviso fue del Atlético Baleares. José Fran finalizó una jugada personal tras un buen robo de balón de su equipo en campo propio, pero la pelota se estrelló en el poste. La madera impidió que el 0-1 subiera al marcador.

Poco a poco el Castellón estiro líneas y se apoderó del balón y del juego, sin llegar a crear un peligro real, pero si llevando la iniciativa. Tras un saque de esquina, René Román saca de portería con tan mala fortuna que el balón va directamente al rival. El madrileño Kandoussi atento, roba y pasa al espacio para que Cubillas batiera al guardameta blanquiazul. 1-0 y el Atlético Baleares se ponía en desventaja.

En los últimos compases de la primera parte el partido ganó en interés y se convirtió en una toma y daca por ambas partes Atlético no estaba acertado de cara a portería, ni de llegar de llegar al área rival y sin que el Castellón por su parte fuera capaz de culminar las jugadas en última instancia. Con 1-0 se llegó al final de los primeros 45 minutos

Tras el paso por los vestuarios el conjunto blanquiazul salió más entonado en busca de igualar el marcador, mandando en el juego y superando al rival en la mayoría de ocasiones. Los primeros minutos fueron los mejores por parte del equipo de Xavi Calm. Tocaba y llevaba por banda y tenía protagonismo dentro del área. Canario, Vinicius y José Fran protagonizaron aproximaciones que obligaron al guardameta Álvaro Campos a tener a emplearse a fondo.

Los minutos trascurrían a ritmo de vértigo, pero el gol no llegaba. Dioni, que entró al terreno de juego al poco de iniciarse el segundo periodo, tuvo muy cerca el empate en un remate con el portero prácticamente ya batido, pero Jac, uno de los destacados por parte local, muy atento desvió el balón antes de que entrara mansamente en la red.

Poco después llegaba la puntilla. Un robo del ex mallorquinista Salva Ruiz termina con el balón al espacio para que Mario Barco que había entrado al terreno poco antes anotara a placer el segundo, en el minuto 63. Con un claro 2-0 el equipo no bajó los brazos buscando acortar distancias. Un centro de Hugo Rodríguez a la línea de fondo al que llegó Petcoff acabó con el balón al primer palo y ahí de forma inapelable Vinicius Tanque remató a gol. Faltaba mucho partido, era el minuto 71 y el equipo palmesano recortaba distancias. (2-1). La recta final del partido fue no apto para cardiacos. El ATB lo intentó ante un adversario que supo mantener a raya su preciado botín.

En definitiva, primera derrota de la temporada, ya toca pensar el partido del próximo domingo en el Estadi Balear ante el Linense de los ex blanquiazules Fito Miranda y Gerard Oliva.

Castellón: Álvaro Campos; José Más, Yac, Kevin Sibille, Salva Ruiz (Moyano, min. 81); Bilal (Jesús Carrillo, min. 71), Carles Salvador (Borja Martínez, min. 81), Dani Torres, Kone; César (Esquerdo, min. 55), David Cubillas (Mario Barco, min. 54).

Atlético Baleares: René Román; Ferrone, Olaortua, Carlos Delgado (Orfila, min. 28), Ignasi; Canario (Isi Ros, min. 79), Armando, Petcoff, José Fran (Hugo Rodríguez, min. 55); Manel Martínez (Dioni Villalba, min. 55), Vinicius.

Goles: 1-0, min. 20: David Cubillas. 2-0, min. 62: Mario Barco. 2-1, min. 72: Vinicius Tanque.

Árbitro: Albert Ávalos López (Colegio catalán). Correcta actuación en líneas generales Amonestó a Bilal, Álvaro Campos, Esquerdo, Kone, Canario, Petcoff.

Campo: Estadio Nou Castalia cerca de 10.000 espectadores Terreno de juego en buenas condiciones. Partido correspondiente a la décima jornada de la Primera RFEF.