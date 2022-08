El Mallorca crece a ritmo vertiginoso fundamentado en una defensa impenetrable y un ataque escaso, pero efectivo. Dos goles de Muriqi y Kang dejaron en silencio Vallecas y elevaron al máximo el valor de un equipo que exprime al máximo sus recursos. Aguirre ha creado un bloque sólido y comprometido que domina las áreas como nadie. Athletic de Bilbao y Rayo ya han sufrido en sus carnes el castigo de un rival al que es muy difícil crearle ocasiones y que avanza firme hacia su objetivo.

Consciente de lo que se iba a encontrar, el Rayo tiró la presión alta para intentar robar un balón cerca del área de Rajkovic. Alguno robó, pero cuando lo tuvo no supo qué hacer con él. Abusó de centros laterales que fueron un caramelito para los tres centrales dispuestos por Aguirre y su único argumento efectivo en la primera parte fue un disparo desde fuera del área de Trejo que se estrelló en el poste, pero no por destreza del argentino, sino porque el balón, en su camino, tropezó con el pie de Copete y desvió su trayectoria.

Mientras, el Mallorca, consciente de que su rival no le estaba haciendo daño, no tuvo que hacer otra cosa que esperar a que el Rayo se equivocara, como por supuesto sucedió. La banca saltó por los aires a los 13 minutos. Dani Rodríguez le robó la cartera a Pathé Ciss adelantándose y entrando en el área en solitario con el espacio y el tiempo suficientes para advertir la presencia de Muriqi en el punto de penalty. El gallego levantó la cabeza, dibujó un centro suave con la pierna izquierda y el kosovar, sorprendentemente solo, no tuvo que hacer otra cosa que dirigir su cabezazo lejos del alcance del macedonio Dimitrievski.

El 0-1 invocó los malos espíritus de los que no quería oír ni hablar Iraola, que ya dijo en la víspera que lo peor que podía pasarle era que el Mallorca se adelantara en el marcador «porque es un equipo que se equivoca muy poco». En consecuencia no le quedó otra que asumir un riesgo con el que no contaba. Aguirre, satisfecho, se dio cuenta de que al contragolpe su equipo podía hacer daño. La primera llegada de la segunda parte fue de Muriqi, cuyo disparo repelió con las manos Dimitrievski. De nuevo tuvo que intervenir el macedonio, ahora a remate de Dani Rodríguez. Un run-run persistente empezó a recorrer las gradas de Vallecas.

Los movimientos se veían venir. Bebé, Comesaña y Camello se incorporaron al partido en busca de una reacción imprescindible para un Rayo que estaba totalmente a oscuras y al que se le vino el mundo encima a los 64 minutos cuando un saque largo lo peinó hacia atrás la defensa madrileña sin advertir que eso dejaba solo a Kang In Lee. El coreano amortiguó el balón, se preparó y soltó un zurdazo imparable. El 0-2. La sentencia definitiva.

La noche acabó con una noticia magnífica, el regreso a los terrenos de juego de Iñigo Ruiz de Galarreta seis meses después de caer en Sevilla ante el Betis. El vasco pisó de nuevo el césped a los 86 minutos y la grada mallorquinista presente en Vallecas le destinó la mejor de sus ovaciones. Sin duda se lo merecía.

Rayo: Dimitrievski (1), Balliu (1), Catena (1), Pathé Ciss (1), Fran García (1), Óscar Valentín (1), Unai López (1), Salvi (0), Trejo (2), Álvaro García (1) y Falcao (1). Camello (1) por Trejo (56′), Comesaña (1) por Unai López (56′), Bené (1) por Salvi (56′), Nteka (1) por Falcao (77′), Pozo (s.c.) por Óscar Valentín (85′)

Mallorca: Rajkovic (2), Maffeo (1), Valjent (2), Raíllo (2), Copete (2), Jaume Costa (1), Battaglia (2), Grenier (1), Dani Rodríguez (2), Kang In Lee (3) y Muriqi (2). Antonio Sánchez (1) por Grenier (66′), Javi Llabrés (1) por Kang In Lee (73′), Galarreta (2) por Dani Rodríguez (85′), Abdón (s.c.) por Muriqi (85′)

Árbitro: Sánchez Martínez (1). TA Óscar Valentín, Grenier, Antonio Sánchez, Copete

Goles: 0-1. Min.13: Muriqi; 0-2. Min.64: Kang In Lee.