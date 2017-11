No hay tiempo para las lamentaciones. El empate en el derbi y la victoria de Valencia y Barça deja al Atlético casi sin opciones de pelear la Liga. Todavía queda una eternidad pero se antoja complicado remontar 10 puntos a los azulgrana, más aún viendo su estado de forma. Pero deben olvidarse de eso cuanto antes y cambiar el chip porque el miércoles tienen otra ‘final’ ante la Roma.

Al igual que la Liga, la Champions también se ha puesto difícil. A falta de dos partidos para que concluya la fase de grupos, el Atleti, es tercero a cuatro puntos del Chelsea, segundo, y cinco de la Roma, líder. Su clasificación para los octavos de final está muy cuesta arriba. No dependen de sí mismos sino de que el Qarabag consiga puntuar en Bakú frente al cuadro londinense. Aunque eso no serviría de nada si no ganan a los italianos.

El Wanda Metropolitano volverá a ser testigo de otro partido vital para su equipo. Lo cierto es que el choque llega en el peor momento posible. Griezmann ha conseguido dividir a afición y vestuario con sus polémicas declaraciones y bajo rendimiento. Su inicio de temporada no está siendo nada bueno -lleva tres goles en catorce partidos- y eso ha provocado los pitos de la grada.

Tras el choque, la plantilla, cerró filas en torno a su compañero y aseguran que están “a muerte con él”. Sin embargo, la hinchada, no opina de la misma manera como demostraron sus pitos. Pero todo eso debe quedar atrás. El equipo necesita el apoyo de su fiel afición en el próximo duelo europeo para mantenerse con vida en la competición y así conseguir su primer triunfo europeo en la historia del nuevo estadio.

El Metropolitano debe volver a ser ese “coliseo romano”, como lo calificó el Cholo, para llevar en volandas a su equipo. Hay que olvidarse del derbi, de la Liga y pasar página para centrarse única y exclusivamente en la Champions porque, además del pase a la siguiente ronda, hay mucho dinero en juego. Cabe recordar que las perdidas económicas del club serían numerosas si no consiguen superar la fase de grupos.