Gameiro: “No tengo miedo a la llegada de Diego Costa”

Kevin Gameiro atendió a los medios tras ser el encuentro que enfrentó al Celta y al Atlético de Madrid. El galo, junto a Oblak, fue el hombre más determinante de la contienda al hacer un gol que valió los tres puntos a los rojiblancos.

“Estoy muy contento de salir de un momento difícil…. pero ahora que juego puedo ayudar al equipo y macar goles y eso es importante para mí y para el equipo porque hoy hemos podido ganar. No es el mejor partido de la temporada pero hemos ganado y es importante”, aseguró tras marcar la primera diana del curso.

Por otro lado, ensalzó el trabajo defensivo del equipo en Balaídos: “Es nuestra fuerza, pero tenemos que mejorar nuestro juego para encontrar más el gol”.

Gameiro también analizó los problemas que tiene el Atlético para hacer gol: “Todo puede cambiar. En el fútbol hay momentos difíciles, pero hay que trabajar para que eso vuelva. No tengo dudas de eso. Debemos trabajar más que nunca y vamos a hacerlo para marcar más goles”.

Además, aseguró que “no” está preocupado por su situación. “No, no, forma parte del fútbol. La temporada es muy larga. No estoy al cien por cien, pero dentro de poco estaré a mi nivel”.

Por último, habló de la competencia que se puede generar arriba cuando se incorpore Diego Costa. “Sé que estoy en un gran equipo y hay mucha competencia. No tengo miedo. Vamos a competir para ganar el sitio de titular en el equipo. No me preocupo de eso por el momento. Queda tiempo para pensar eso. Pienso en mí y en mi equipo”, finalizó.