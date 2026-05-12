El cielo se presentará despejado por la mañana, pero variará a nuboso durante la tarde, con chubascos localmente intensos y posibilidad de tormentas y granizo, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas permanecerán estables en la mayoría de la provincia, con un ligero descenso en áreas específicas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubosidad densa y lluvias a la vista

El día se despierta en Zaragoza con un cielo que presenta una nubosidad densa, como si una manta gris tratara de cubrir la ciudad. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 13 grados, pero no habrá mucho sol que alimente el ánimo. A media mañana, el riesgo de chubascos aumenta, lo cual puede resultar en un ambiente húmedo y pesado, con una sensación térmica que no dejará de recordarnos la frescura de la jornada.

Ya por la tarde, el panorama no mejora. Las nubes estarán acompañadas de lluvia casi segura, llevando a una caída de temperaturas, alcanzando un máximo de 23 grados, aunque la sensación podría ser más cálida. El viento soplará con cierta intensidad, así que conviene tener precaución al salir. La jornada finalizará con un manto oscuro cubriendo el cielo y la última luz se despedirá a las 21:12, dejando un aire fresco que contrastará con el crepúsculo lluvioso.

Calatayud: nubes densas y lluvias intensas esperadas

Un día en Calatayud comienza con un aire pesado, presagiando un tiempo complicado. Las nubes cubren el cielo, mientras el viento, aunque todavía suave, se prepara para hacer sentir su fuerza a medida que avanza la jornada.

La mañana trae temperaturas frescas de hasta 8°C, pero no se espera que duren. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvias alcanza el 100%, con rachas de viento que pueden superar los 45 km/h en la tarde. La sensación térmica puede bajar, dejando una impresión de frío en el ambiente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir, pues la tarde puede ser intensa.

Tarazona: nubes abundantes y lluvias frecuentes

El tiempo se presentará con abundantes nubes y altas probabilidades de lluvia durante todo el día, lo que hará que la jornada sea fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados, con un leve viento del sureste que no superará los 5 km/h, permitiendo un ambiente bastante tranquilo.

Es un día ideal para disfrutar de momentos en casa con una buena lectura o una charla amena, aunque también se puede aprovechar para pasear con la precaución de un paraguas, ya que las lluvias podrían interrumpir la calma en cualquier momento.