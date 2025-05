La eliminación del Impuesto de Sucesiones en Aragón en el aire: el PP admite que «no habrá Presupuestos»

El PP ha admitido que este año que «no habrá presupuestos en Aragón». Lo ha afirmado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, este viernes en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. Una de las consecuencias más directas de que no se tramiten los Presupuestos en Aragón será que los impuestos se mantendrán como hasta ahora y que, por ende, no habrá eliminación del grupo II del Impuesto de Sucesiones.

El PP había supeditado la bajada de impuestos, como la eliminación del Impuesto de Sucesiones del Grupo II –tal y como lo llevaba en su programa electoral y que afecta a descendientes de 21 años o más, ascendientes y adoptantes– a la aprobación de los Presupuestos. «Para que haya una rebaja tributaria tiene que haber una ley específica o debe haber unos presupuestos de la comunidad autónoma», ha señalado el consejero.

Con esta estrategia, el PP buscaba presionar a Vox para estrechar posiciones de cara a una aprobación, pero ni un partido ni otro han logrado entenderse en todos estos meses. Esto ha sucedido en todas las comunidad autónoma del PP que necesitan los apoyos de los de Abascal, salvo en la valenciana que por motivos de la DANA, ambas formaciones se han entendido y sí tendrá presupuestos.

Hay que recordar que Vox puso dos máximas generales en todas las regiones al PP: condenar la inmigración masiva ilegal y las leyes europeas en materia de agricultura y ganadería –el Pacto Verde–.

En el caso de Aragón, Azcón expresó en varias ocasiones condenas expresas sobre ambos asuntos, pero desde Vox querían que fuera a través de una «declaración formal» pudiendo ser, por ejemplo, en la Sala de Columnas, donde el presidente expresara con claridad estas dos posturas, “que condene tanto el Pacto Verde como el problema de la inmigración ilegal con los menas».

Algo que no ha producido todavía y que el PP da por perdido. Tal es así que, según explican fuentes de PP a ODKARIO, desde el Ejecutivo se plantean negociar con los de Abascal ya los Presupuestos del año próximo.

El parlamentario de Vox, Fermín Civiac, ha defendido la postura del partido sobre los Presupuestos alegando que «no se puede culpar a Vox» si el PP decidió vincularlos la bajada de Impuestos. «No tenemos obligación de aprobarle nada, estamos en la oposición,» y «el Gobierno está obligado a traer una ley de presupuestos». «Sí que van a bajar los impuestos, pero en la recta final de la legislatura», ha pronosticado.

El popular Bermúdez de Castro ha explicado que el calendario para aprobar los Presupuestos está fuera del plazo real, teniendo en cuenta que si se tramitasen “se aprobarían el 10 de agosto”.

El oscense ha tratado de poner un toque de humor tras admitir que no va a ver este año: «Ya nos fastidiamos un 10 de agosto los de Huesca, pues esperamos no fastidiarnos el segundo 10 de agosto», ha dicho aludiendo a la investidura de Jorge Azcón como presidente del primer Gobierno bipartito entre PP y Vox coincidiendo con el día de San Lorenzo.

¿Bajada de impuestos en Aragón?

Según ha defendido el consejero de Hacienda en Aragón no hay gran margen para «ajustar» el gasto público debido a que la comunidad «no tiene grandes chiringuitos», tras lo que ha considerado que «hay que equilibrar la rebaja de impuestos».

«Estamos peor financiados que otras comunidades», ha advertido Bermúdez de Castro, haciendo notar que los servicios públicos «son mucho más caros» en la región. «No podemos rebajar el ITP al 4% para todas las viviendas» porque la Comunidad Autónoma dejaría de ingresar 100 millones de euros. Para rebajar Sucesiones «hay que decir de dónde quitamos 40 millones menos», ha agregado.

«Estamos a favor de bajar impuestos de manera gradual y siempre y cuando no se vean afectados los servicios, no podemos perder los servicios públicos», ha añadido.

En respuesta, el diputado de Vox, Fermín Civiac, ha insistido en que una de las reformas más importantes es la rebaja del grupo II del Impuesto de Sucesiones: «Es inmoral porque es confiscatorio» y que «es un buen momento de abrir el melón», más cuando el Gobierno impulsa una ley para facilitar la transmisión de empresas familiares.

Respecto al Impuesto sobre la Renta (IRPF), ha comentado que el Ejecutivo anunció nuevas deducciones por actividades extraescolares, a las que se han podido acoger «muy pocas familias», recalcando que el PP llevaba en su último programa elecctoral una rebaja de este gravamen: «Habla claramente de rebajar la tarifa».