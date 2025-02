El consejero de Hacienda de Aragón harto del plantón de Montero: «Lleva un año sin contestar ni llamar»

El consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha expresado su indignación ante la imposibilidad de reunirse con la ministra María Jesús Montero desde hace un año entero. Roberto Bermúdez de Castro ha estallado este lunes en la Comisión de las Cortes Autonómicas respecto a la nula relación que su consejería mantiene con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Lleva un año sin contestar a las llamadas ni a las cartas, ni nos llama», ha lamentado.

El ambiente en Aragón está cada vez más caldeado con el Gobierno de España tras la propuesta de financiación autonómica de Pedro Sánchez que supondría, según cálculos del Ejecutivo de Azcón, 422 millones de euros menos a Aragón.

En este contexto, este lunes el consejero de Hacienda de Aragón, ha comparecido en la Comisión a petición propia y del grupo socialista para informar sobre la deuda la comunidad. Bermúdez de Castro ha quitado hierro a la situación que se encuentra Aragón en estos momentos, afirmando que la comunidad «no tiene problemas de deuda», situándose por debajo del 19% del PIB regional.

Si bien, Bermúdez de Castro ha dejado evidente que sí hay un problema grave en su consejería con el ministerio de Hacienda, en concreto con la ministra María Jesús Montero: «Lleva un año sin contestar ni llamar».

El aragonés ha lamentado en la Comisión que no puede informar de «nada» relacionado con el debate nacional e interregional sobre «la condonación de la deuda». «Nadie nos ha explicado nada», ha aseverado.

«¿Qué más puedo hacer? Me puedo encadenar a la puerta del Ministerio, puedo ir al Congreso de los Diputados a enfrentarme a ella. Yo soy una persona que me junto con todo el mundo, no puedo hacer nada más para que me reciba», ha exasperado.

La actitud de María Jesús Montero contrasta con la que otros ministros tienen con Aragón, según ha expresado Bermúdez de Castro, poniendo de ejemplo al titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, o al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando. «Les llamé y al minuto se me pusieron», ha confesado.

Una dinámica que habría sido similar a la que habría experimentado otros consejeros del Gobierno de Aragón, como Octavio López (Infraestructura, Movilidad, Logística y Vivienda), con su homólogo el ministro de Fomento, Óscar López: «Le llamó y al día siguiente se reunieron», ha añadido Bermúdez. En su caso, «es imposible con María Jesús Montero».

Bermúdez de Castro denuncia que el plantón de María Jesús Montero dura ya un año, desde que le dijera en enero de 2024 que mantendrían una reunión: «No contesta a las llamadas, ni a las cartas, ni llama». «Y eso que su número dos es aragonés y merece mucho la pena, pero no depende de él», ha añadido aludiendo al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, oriundo de Zaragoza.

La deuda en Aragón

En su comparecencia, el consejero ha insistido en que «Aragón no tenemos problemas de deuda», y tratando de evidenciar que ante la propuesta de condonar la deuda autonómica «hay mil criterios y nadie nos ha explicado nada».

Si bien, Vox ha logrado el compromiso del PP para mejorar la gestión presupuestaria del Gobierno de Aragón. Los populares han apoyado una moción de los de Abascal con varias medidas para mejorar en la gestión presupuestaria y en el control de gasto, que se podría interpretar como un intento de acercamiento de posturas entre ambos partidos.

Presupuestos en Aragón según Hacienda

En relación con los presupuestos, los socialistas han tratado de recriminar a Bermúdez de Castro que su consejería no ha presentado todavía ningún presupuesto para 2025: «Esta es la principal deuda que puede tener Azcón con los ciudadanos y los diputados ni con superávit», lo que «es una anomalía».

Al respecto Bermúdez de Castro ha contestado al PSOE que el Ejecutivo de Jorge Azcón «no aprende de Sánchez»: «Espero que esta Administración tenga Presupuestos. Es bueno que los haya», ha zanjado, adelantado que «serán parecidos a los del año 2024», recordando que Aragón perderá 87 millones de euros «por no tener un fondo provisional» que palie la desigualdad de la comunidad al estar afectada de despoblación.