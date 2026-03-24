Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en buena parte de la provincia. Por la mañana, se esperan estratos bajos, brumas y posibles bancos de niebla en el valle del Ebro. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas ascenderán. Viento flojo variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa fresca

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se disipa a medida que avanza el día. La temperatura mínima ronda los 5 grados, pero la sensación térmica puede descender a 4, lo que invita a abrigarse un poco al salir. A medida que el sol asoma tímidamente a las 7:00, la brisa suave, aunque con ráfagas que pueden alcanzar los 35 km/h, añade un toque fresco al ambiente. La humedad, que se siente algo cargada, alcanzará su punto máximo, pero no se prevén lluvias significativas.

Ya por la tarde, el termómetro se elevará hasta los 21 grados, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 19:19. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que la luz del día se disfrute en su plenitud. La sensación térmica se alineará con la temperatura real, creando un ambiente agradable para disfrutar de un paseo al atardecer. Así, la jornada se presenta como una invitación a salir y disfrutar de lo que Zaragoza tiene para ofrecer.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 16 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de inquietud en el ambiente. A medida que avanza el día, se espera que las lluvias hagan su aparición, intensificándose hacia la tarde.

El contraste es notable: la mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un descenso térmico y ráfagas de viento que superarán los 40 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 100%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para un día que, sin duda, no pasará desapercibido.

Tarazona: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 17 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con una leve brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el sol. Un buen momento para dar un paseo por el parque o disfrutar de una terraza con amigos.