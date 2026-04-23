Hoy, 23 de abril de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, aunque se esperan chubascos aislados y tormentas en el sistema Ibérico. Las temperaturas descenderán, especialmente en el valle del Ebro, donde también soplará un viento moderado del sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento moderado

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros. La humedad, que oscila entre un 35% y un 85%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente en las horas más cálidas.

A primera hora de la mañana, el termómetro marca 15 grados y la sensación térmica se mantiene en un agradable 25. Ya por la tarde, el sol se asoma como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta que se oculta a las 20:52. Con un cielo despejado y sin riesgo de precipitaciones, la noche promete ser tranquila, con temperaturas que descenderán a 15 grados, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Calatayud: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Calatayud. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo que se presenta parcialmente cubierto. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja.

Por la tarde, el panorama cambiará con una probabilidad del 20% de lluvias, mientras que el cielo se mantendrá nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados, pero la humedad podría llegar a ser agobiante, alcanzando el 85%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento y la inestabilidad pueden sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo nuboso y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 24 grados. La mañana será algo nubosa, pero sin riesgo de lluvia, mientras que por la tarde se mantendrá un cielo similar, con una leve brisa del sureste que podría hacer sentir un poco más fresco el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y agradable. Aprovechar las horas de sol puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar de la belleza del entorno.