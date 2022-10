Vox visita al guarda rural de Doñana violentamente agredido por furtivos y reclama más «seguridad»

El portavoz adjunto de Vox Andalucía, Javier Cortés, ha visitado el Parque Nacional de Doñana, en Huelva, para conocer de cerca el caso de Juan, un guarda rural que el pasado 4 de septiembre fue agredido violentamente por dos furtivos armados mientras desempeñaba su trabajo.

Desde Vox han denunciado la «inseguridad» que sufren los guardas rurales, y han anunciado que impulsarán «los cambios legislativos necesarios» para garantizar su protección en el desarrollo de su actividad.

Cortés ha recalcado que los guardas rurales son trabajadores «que luchan por nuestra seguridad y por la conservación del medio ambiente», además de «una figura fundamental para el desarrollo rural de nuestros pueblos».

Juan, agente de seguridad privada del Ministerio del Interior, trabaja como guarda rural en Doñana. Hace escasas semanas, dos personas le sorprendieron y atacaron violentamente: «Iban con bates de béisol y pasamontañas. Llegaron en coche y se bajaron corriendo. Sentí varios golpes, me dieron unos cuantos leñazos y me tiraron la linterna al suelo», relata mientras muestra las secuelas de la agresión en su cabeza, brazos y piernas.

El caso de Juan, un guarda rural que sufrió una violenta agresión por parte de unos furtivos, es el ejemplo de la inseguridad que viven estos trabajadores. ‼️Desde VOX impulsaremos los cambios legislativos necesarios para que puedan desarrollar su actividad de una manera segura. pic.twitter.com/6veboWkKd2 — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) October 4, 2022

«Quise coger la linterna, pero me volvieron a golpear la mano y le dieron una patada. Me levantaba, me caía, me arreaban… Cuando ya estaba poniéndome en pie, sentí cómo me registraban los bolsillos y me quitaban el móvil. Me tuve que tumbar porque me mareaba. Vinieron otra vez y me arrancaron la cámara que tenía en el espejo (retrovisor). Echaron los chismes en el coche y uno de ellos me volvió a golpear estando en el suelo», detalla Juan. Afortunadamente, el otro agresor le paró los pies: «Le dijo ‘illo, illo, ya está bien, déjalo ya, ya está bien’. Se montaron en el coche y se fueron».

Cortés denuncia que esta agresión supone un «claro ejemplo de la inseguridad que sufren los guardas rurales en nuestro campo y en nuestro mundo rural». «Queremos apoyarlos, queremos denunciar con este vídeo la inseguridad que sufren y el abandono por parte de la legislación en Andalucía», ha señalado.

El portavoz adjunto de Vox Andalucía ha asegurado que su grupo parlamentario «se compromete con ellos para llevar a cabo lo cambios legislativos oportunos a fin de que, de una vez por todas, puedan desarrollar su actividad de una manera muchísimo más segura».