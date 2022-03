Vox Andalucía se ha hecho eco en el Parlamento autonómico de la noticia avanzada este miércoles por OKDIARIO que destapa un nuevo caso de financiación irregular del PSOE-A, en esta ocasión vinculado a la Mancomunidad de Aguas de Huelva. El grupo socialista presente en esta institución ha recibido desde 2013 un total 2,2 millones de euros, de los que el 95,7% se han transferido a las cuentas de la formación.

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, sólo 95.150,13 de los 2.218.130,38 euros asignados han acabado en el grupo socialista en la mancomunidad: el 4,29% del total y 11.893,76 euros por año. El 95,71% restante -265.372,53 euros por año- han acabado, y siguen acabando, en las arcas del partido.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado «el último caso de chanchullos socialistas» y ha anunciado que, de corroborar el desvío de fondos, la formación acudirá a los tribunales para denunciar la corrupción del PSOE-A a través de Giahsa, la mancomunidad que gestiona el agua en la mayoría de municipios de la provincia de Huelva.

«Leemos la noticia y no nos sorprende. No nos sorprende absolutamente nada que el PSOE utilice el dinero, en este caso de los onubenses y de la mancomunidad, en su propio beneficio», ha señalado Gavira, recalcando que en esta ocasión no se trata de «una noticia antigua»: «Siempre hablamos de corrupciones socialistas» relativas a casos «de hace unos años», pero «ahora hablamos de un caso actual publicado por los medios de comunicación».

«No sabemos qué es lo que pensarán los onubenses, que pagan uno de los recibos más altos de agua, este bien tan esencial y tan escaso en Huelva, y que han acabado financiando de alguna manera al PSOE. En las últimas horas se han acercado a nosotros muchos afectados por lo que está ocurriendo con Giahsa, y nuestro compromiso con ellos ha sido el de estudiar el caso detenidamente y con detalle. Lo vamos a analizar bien, vamos a ver las posibles responsabilidades y, si las hubiese, vamos a acudir evidentemente a los tribunales», ha avanzado el líder andaluz de Vox.

«Andalucía no quiere los chanchullos socialistas. Los andaluces no quieren más malversaciones ni más prevaricaciones ni más enchufes ni más corrupción» en la comunidad, ha subrayado Gavira mientras sostenía una fotografía con la imagen del autobús de Vox contra la corrupción socialista que recorre los municipios andaluces con los rostros de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por la Justicia.

«Hemos hablado del periodo de 2013 a 2020 y estamos pendientes de conocer los datos de 2021, año ya de la era Espadas en Andalucía», ha apuntado Gavira en alusión al secretario general del PSOE-A cuya mujer, recordemos, acudió este enero a juicio por su presunto enchufe en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

El líder andaluz de Vox ha concluido exigiendo que «se devuelva cada céntimo de euro que han esquilmado y que han expoliado a todos los andaluces los anteriores gobiernos» socialistas.