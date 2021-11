Los Presupuestos autonómicos andaluces, cada vez más complicados. El postureo del PSOE de Andalucía (PSOE-A) aparentando querer negociar no ha llegado a absolutamente nada, tal y como se esperaba. Y desde Vox, la gran esperanza del Gobierno autonómico para dar luz verde a las cuentas de 2022, señalan a OKDIARIO Andalucía que, si no hay cambios por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno respecto al proyecto de Presupuesto, presentará una enmienda a la totalidad. Así las cosas, todo apunta a una prórroga presupuestaria que no permitirá a la comunidad tener los más cuantiosos presupuestos de su historia.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario andaluz de Vox, Rodrigo Alonso, ha mostrado este mismo viernes su rechazo al proyecto de presupuestos impulsado por el Gobierno andaluz para el ejercicio de 2022 al entender que con él se «mantienen los mismos chiringuitos ideológicos» y «se sigue con las mismas carencias» en inversiones destinadas a la mejora de la sanidad, la educación y la dependencia.

En declaraciones a los medios en el marco de reuniones con distintos colectivos y profesionales, Alonso ha invitado al Gobierno andaluz a «poner todo el gasto encima de la mesa» para «abandonar la precarización de una vez por todas», para lo que cree necesario eliminar «todo aquel gasto que sea innecesario» y «superfluo».

«Esa es la política que desde Vox queremos implantar y por eso no estamos a favor del presupuesto que hay encima de la mesa ya por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque sigue trayendo las mismas políticas de siempre, sigue manteniendo los mismos chiringuitos ideológicos y se sigue con las mismas carencias», ha expresado.

Según ha indicado en una nota la formación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «sigue abrazado a las políticas de la izquierda» mientras que algunas de las entidades con las que se ha reunido, como la asociación de daño cerebral ‘Vivir’ tienen una «enorme dificultad» para ser «atendidos» por lo que «piden un esfuerzo para concertar más plazas».

«A la hora de elaborar un presupuesto en Vox siempre hemos defendido que en lugar de gastar el dinero en chiringuitos ideológicos, se gaste precisamente en esto, en aumentar las plazas concertadas para estas personas que lo necesitan», ha trasladado.

Vox también ha mostrado su apoyo a los miembros del Infoca con los que se ha reunido. «El pasado miércoles estuvimos en la puerta del Parlamento de Andalucía con los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios Forestales que salieron a la calle a reivindicar sus derechos y unas condiciones dignas. Hay que terminar con los contratos temporales», ha incidido.

El diputado autonómico por Almería ha insistido en que en su partido no están «a favor del presupuesto del equipo de gobierno de la Junta de Andalucía porque sigue manteniendo las mismas políticas del PSOE y mismos chiringuitos ideológicos de siempre» de modo que tras las reuniones mantenidas «está claro que el dinero tiene que destinarse a lo importante».