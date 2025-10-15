Vox alucina con la «reacción histérica de la izquierda» por proponer prohibir el burkini en Málaga

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), Carlos Chinchilla, ha criticado duramente la «reacción histérica de la izquierda» tras la propuesta de su grupo municipal de prohibir el uso del burkini en las piscinas públicas del municipio, una medida que ha generado un intenso debate político y mediático.

Durante una rueda de prensa, Chinchilla ha denunciado lo que considera una «hipocresía» por parte de los partidos de izquierda, a los que ha acusado de defender el uso del burkini pese a que «no es una prenda de baño, sino un símbolo». En sus palabras, «el burkini es un símbolo de la sumisión de la mujer, de la imposición de normas culturales que chocan frontalmente con la igualdad, con la libertad, con lo que somos».

El edil ha asegurado que «la izquierda, que tanto presume de feminismo, lleva una semana insultando y pataleando porque no soportan que se les desenmascare». Según ha expuesto, permitir el uso del burkini en instalaciones públicas supone una «cesión cultural» que, en su opinión, «normaliza prácticas que invisibilizan a la mujer, que la apartan y que la someten».

Chinchilla ha insistido en que Vox no quiere que «esto, que tristemente pasa en otros municipios de España», ocurra también en Rincón de la Victoria. «Eso, claro, cabrea mucho a la izquierda feminista», ha dicho, en referencia a las reacciones políticas que ha generado la propuesta.

Además, ha acusado a la izquierda de «haber perdido el norte» por «abandonar la defensa de la mujer» y «abrazar una caricatura multicultural que justifica cualquier práctica, por retrógrada que sea, en nombre de la diversidad». En este sentido, ha criticado que «la izquierda feminista ha cambiado el ni una menos por el todo vale, aunque ese todo incluya prácticas que someten a la mujer».

El portavoz de Vox ha defendido que «la noticia no debería ser prohibir el burkini, debería ser permitirlo», y ha asegurado que la propuesta busca precisamente evitar la normalización de lo que considera una práctica discriminatoria hacia las mujeres.

Junto a esta medida, el grupo municipal de Vox ha presentado un documento de alegaciones a la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que regula las tasas por servicios en instalaciones deportivas y piscinas municipales. En ese escrito, han incluido propuestas orientadas a aliviar la carga económica de colectivos vulnerables.

Entre estas medidas, Vox plantea mantener la deducción mensual de cinco euros para el tercer miembro de una familia numerosa, la exención de matrícula para mayores de 65 años y la gratuidad total para los desempleados cuando ambos miembros de la unidad familiar estén en paro. Según ha afirmado Chinchilla, «estas propuestas, que buscan aliviar la carga económica de quienes más lo necesitan en un país y en un municipio con una presión fiscal sin precedentes, no han recibido ni una sola mención por parte de quienes presumen de sensibilidad social».