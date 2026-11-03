Una vigilante de seguridad evita una agresión al médico de guardia en el centro de salud de Amate (Sevilla)

Una vigilante de seguridad privada evitó que una agresión al médico de guardia del centro de salud de Amate, en Sevilla, fuese a mayores durante la madrugada del pasado 1 de noviembre. La profesional, que se encontraba sola al frente del dispositivo de seguridad del punto de urgencias, tuvo que interponerse entre el facultativo y dos individuos que irrumpieron en la consulta arrojando material médico, profiriendo insultos y amenazas. Así lo ha denunciado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta de la escalada de violencia que sufren los trabajadores de seguridad privada en los centros sanitarios públicos.

Los hechos se produjeron alrededor de las 00:15 horas, cuando un usuario y su acompañante entraron en la consulta y comenzaron a lanzar material médico. Durante el altercado, ambos se dirigieron al médico con insultos y amenazas, cuestionando su profesionalidad.

Ante esta situación, la vigilante, que era la única profesional de seguridad que prestaba servicio en ese momento, se interpuso entre los agresores y el facultativo. Su intervención permitió contener el episodio hasta la llegada de la Policía Nacional y evitar que otros usuarios que se encontraban en la sala de espera también pudieran verse afectados.

Desde CSIF advierten de que lo sucedido en Amate no constituye un episodio aislado, sino que se enmarca en una sucesión de incidentes violentos registrados en instalaciones sanitarias de Sevilla. El sindicato pone como ejemplo varios episodios ocurridos en las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR).

No es un hecho aislado

Hace apenas unos meses, un vigilante de este hospital sufrió una brutal paliza a manos de un grupo de más de diez acompañantes de un paciente. La agresión incluyó puñetazos, patadas, mordiscos y golpes con un objeto contundente. El trabajador terminó con una brecha en la cabeza, un corte profundo en el labio y múltiples mordeduras. Una compañera que acudió para auxiliarlo también resultó herida.

Poco después, otro altercado en las mismas Urgencias terminó con un nuevo vigilante agredido, así como una dotación de la Policía Nacional que se encontraba en las instalaciones. Además, en diciembre del pasado año, el personal de seguridad del Virgen del Rocío tuvo que intervenir ante un individuo que accedió al área de Atención al Ciudadano portando varios botes de gasolina, un arma blanca de grandes dimensiones y un martillo.

Aquel hombre llegó a atrincherarse con una trabajadora sanitaria, a la que utilizó como escudo humano. Los vigilantes consiguieron reducirlo y engrilletarlo hasta la llegada de los agentes policiales.