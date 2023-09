Teresa Rodríguez gana en el Constitucional el pulso a Podemos tras su expulsión de Adelante Andalucía

El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que el Parlamento de Andalucía vulneró los derechos de Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados afines a ella que a instancias de IU y del entonces líder de Podemos Pablo Iglesias fueron expulsados en noviembre de 2020 del grupo parlamentario entonces denominado Adelante Andalucía.

Fuentes jurídicas han confirmado que el Pleno del TC ha fallado por unanimidad a favor de Rodríguez y del resto de diputados, tal y como proponía la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano. Aunque estaba previsto que el Constitucional analizara este asunto antes del verano, finalmente, a petición de varios magistrados, se optó por posponerlo para no interferir en las elecciones generales del 23J.

No obstante, el fallo tiene un carácter más bien simbólico: Rodríguez ya no es diputada autonómica y ella misma advirtió hace dos años de que si el tribunal tardaba en resolver ya no habría reparación del daño.

La sentencia considera que el Parlamento andaluz vulneró el derecho a la representación política de los diputados cuando fueron expulsados de Adelante Andalucía por decisión de la Mesa, en aplicación del pacto antitransfuguismo acordado a nivel nacional.

La expulsión

Las expulsiones de este grupo parlamentario se acordaron en noviembre de 2020 a instancias de Podemos y con el respaldo de IU al entender que estos nueve diputados habían incurrido en un caso de transfuguismo por haberse desligado del partido morado, al que representaban cuando fueron elegidos para formar parte de la candidatura de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.

Las expulsiones tuvieron lugar meses después de que Rodríguez anunciase su salida de Podemos en un vídeo con Pablo Iglesias en el que planteaban una marcha amistosa y la posibilidad de colaborar, extremo que se tornó en una batalla contra IU y Podemos.

Los parlamentarios expulsados del grupo, que cambió su nombre por el de Unidas Podemos por Andalucía, se convirtieron el resto del mandato en diputados no adscritos de la Cámara andaluza y recurrieron ante el TC una resolución que consideraron propia de un Parlamento «bananero», así como «un escándalo sin precedentes en la historia del parlamentarismo andaluz».

Fue en mayo de 2021 cuando el TC admitió a trámite el recurso al apreciar en el mismo «una especial trascendencia constitucional» por cuanto «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina» constitucional. A ello añadió que «el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales».

La sentencia considera que la declaración de la adquisición de la condición de diputado no adscrito afecta al núcleo de la función representativa de los diputados, ya que la facultad de constituir grupo parlamentario se proyecta no sólo a su creación e integración sino a mantenerse en ellos.

Cabe recordar que en diciembre de 2022 Teresa Rodríguez renunció a su escaño como parlamentaria andaluza para volver a su plaza como profesora de Secundaria en un instituto público de Puerto Real (Cádiz).