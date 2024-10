Susana Díaz vuelve a la carga contra la corrupción del PSOE: «Los socialistas ahora agachan la cabeza»

Susana Díaz, ex secretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A) y ex presidenta de la Junta de Andalucía, ha vuelto a atacar este miércoles al partido al que aún pertenece. Lo ha hecho recordando la corrupción que atiza a su partido con el caso Ábalos y el ninguneo que sufrió precisamente de José Luis Ábalos en las primarias del PSOE andaluz de 2021, en las que perdió frente al candidato de Ferraz, Juan Espadas, entonces alcalde de Sevilla.

«Eso fue muy duro», ha señalado Susana Díaz en Cuatro, donde ha recordado que en esos momentos estaba «muerta en vida» porque pese a que «acababa de ganar las elecciones» Ábalos «decía que se iban a implicar porque había que regenerar al PSOE de Andalucía».

«Es muy injusto», ha añadido sobre el caso Ábalos, que vuelve a poner la diana de la corrupción por enésima vez en el PSOE. «Lo que están sufriendo los militantes socialistas con todo esto… Agachan la cabeza», ha afirmado, asegurando que todo esto le «hace recordar lo que viví».

Además, tras quedarse fuera de la lista de delegados que irán al Congreso Federal, Susana Díaz ha afirmado que «esto no es nuevo»: «Ya me quedé fuera en el de Valencia, pero lo entendí porque las primarias estaban cerca y las heridas estaban abiertas. Acabé yendo porque me invitó personalmente Pedro Sánchez».

«Cada vez que hablo me echan en cara que hablo. Y así ha sido durante los últimos tres años», ha continuado explicando una Susana Díaz que ha terminado espetando un: «Así nos va como nos va en Andalucía».

Cabe recordar, en este sentido, que este martes Susana Díaz ya explicó en Antena 3 que estaba «cabreada como un mono» por los constantes casos de corrupción que, cada día, salen en los medios de comunicación sobre el Partido Socialista.