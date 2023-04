Sanz (PP) lanza un «¡Viva España y viva la Virgen del Rocío!» en Barcelona en la cara de Pere Aragonès

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, asistió en la tarde noche de este viernes a la inauguración de la Feria de Abril de Cataluña, que cumple su 50 aniversario, con el encendido del alumbrado del recinto instalado en el Parque del Fórum. Allí, no ha dudado en lanzar un «¡Viva España!» o un «¡Viva la Virgen del Rocío!», arrancando los aplausos de los asistentes.

«Hoy, en la Feria, os pido que disfrutéis, yo lo voy a hacer. Voy a disfrutar con vosotros de esta Feria. La Feria es hospitalidad, es convivencia, es respeto y es cultura. ¡Vamos a disfrutarla! Por eso, gracias por hacer posble a todos esta gran Feria. Que, por cierto, vaya pedazo de Feria. Vaya potencia de Feria que, además, dura más que la de Sevilla, cosa que yo ya no me podía imaginar. Así que, que lo paséis bien, disfrutad de la Feria y, si me lo permitís, con todo el cariño: ¡Viva Andalucía! ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva la Virgen de Montserrat! y ¡Viva la Virgen del Rocío!», ha señalado Sanz ante el aplauso de todos los asistentes y en frente del presidente de la Generalitat de Cataluña, el independentista Pere Aragonès.

Durante su visita, Sanz también aseguró que es un “honor” compartir la Feria de Sevilla con Cataluña y trasladó su agradecimiento a la Fecac y a todas las casas y centros culturales de Andalucía repartidos por toda Cataluña. “Sois ejemplo de esfuerzo y de compromiso con ambas comunidades, manteniendo el vínculo con vuestra tierra de origen”, indicó Sanz tras añadir que los andaluces en tierras catalanas mantienen viva “nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclore y nuestra gastronomía a diario, mantienen vivo nuestro corazón andaluz”, apostilló.

Ante las preguntas de los periodistas, Antonio Sanz pidió respeto a la cultura andaluza y sus tradiciones y explicó que en Cataluña también hay una gran devoción a la Virgen del Rocío, de ahí que el Gobierno andaluz rechace cualquier ataque “a la cultura, tradiciones o creencias”.

El consejero de la Presidencia estuvo acompañado durante su visita a la 50 edición de la Feria de Abril de Cataluña por la presidenta del Congreso de los Diputados; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; el presidente de la Generalitat; las alcaldesas de Barcelona y Sant Adriá de Besós; el presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de Badalona; el presidente de la FECAC; el director general de Andalucía Global y la delegada del Gobierno de Andalucía en Cataluña.

La Feria, que cuenta con un centenar de casetas, se alargará un día más de lo habitual, del 21 de abril al 1 de mayo, y cuenta con un libro que repasa el medio siglo de historia de esta festividad en Cataluña.