El sanchista Espadas pide torcer la ley para que los jueces no puedan investigar el caso de Begoña Gómez

Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A) y portavoz socialista en el Senado, ha hecho este lunes unas gravísimas declaraciones en las que directamente urge a una reforma de la ley para cambiar los parámetros procesales e impedir que los jueces puedan investigar casos de presunta corrupción como el que afecta a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Espadas, en este sentido, considera que «el Estado de Derecho hay que fortalecerlo» y que «los ciudadanos deben tener garantías de que sus derechos se protegen», y «el primero de ellos es el de la presunción de inocencia, y el de que los procedimientos judiciales se hagan conforme a las reglas que marca el ordenamiento público», según ha abundado el líder del PSOE-A antes de agregar que, «en muchos casos, aquí están pasando cosas que demuestran que no siempre es así», en clara referencia a la investigación sobre Begoña Gómez. Por ello, Espadas considera que «esto hay que zanjarlo, y habrá que tomar lógicamente medidas», como «ha dicho» el presidente del Gobierno, «para impulsar esa consolidación y regeneración democrática».

Unas declaraciones muy graves al insinuar el también portavoz del PSOE en el Senado que se debería hacer una cambio normativo para impedir que los jueces puedan investigar casos de presunta corrupción como el que afecta a la mujer del presidente del Gobierno.

«Falta de humanidad» de Moreno y Feijóo

Le pido al PP que reflexione. Feijóo debe pararse a pensar en su actitud y la de otros dirigentes como Moreno Bonilla que es el primer soldado de Génova en la falta de humanidad. Su buena cara y gesto complaciente no se lo cree nadie en Andalucía. Ahora menos.

«Hoy le pido al PP que reflexione. Probablemente la reflexión que critican en Pedro Sánchez no le vendría nada mal al señor Feijóo, una reflexión profunda, de los días que él estime, pero al menos una reflexión. Que se pare un poco a pensar en su actitud y la de otros dirigentes del PP, como el señor Moreno Bonilla, que es el primer soldado del PP, no sólo en la estrategia de Génova, sino también en la crítica y en la falta de humanidad a una carta sincera, abierta, de una persona que es el presidente del Gobierno y que pone de manifiesto el dolor y el drama por el que están pasando él y su familia. Y la respuesta de Moreno Bonilla lo ha calificado ante los andaluces y las andaluzas, y yo pienso recordárselo un día tras otro. La buena cara, el gesto complaciente y lo que él llamó un día el espíritu de Doñana no se lo cree nadie en Andalucía. Y yo no me lo creía tampoco antes, pero ahora mucho menos», ha señalado Juan Espadas.