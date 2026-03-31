Precio de la gasolina hoy 31 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Estamos a martes santo, es decir, casi justo antes de que arranque el puente de Semana Santa y aunque ya se produjeron muchos desplazamientos este pasado fin de semana, la segunda parte de la operación salida es ahora, por lo que conviene saber bien cuánto nos va a costar llenar hoy el depósito para viajar a nuestro destino. El precio de la gasolina no deja de cambiar y sabemos que sigue por encima a como estaba hace meses, de modo que hemos de estar atentos y saber cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía para hoy martes 31 de abril.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Gracias al Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica podemos ver que el precio más económico para la primera hora de este martes las tienes en estas gasolineras y estaciones de servicio:

Gasolina 95

Gasolinera Utrera en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,399 €/litro.

en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,399 €/litro. Coniyde Dos Hermanas en Dos Hermanas (Ctra. Isla Menor): 1,420 €/litro.

en Dos Hermanas (Ctra. Isla Menor): 1,420 €/litro. Petroprix en Calonge (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro.

en Calonge (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro. Plenergy en Sevilla (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro.

en Sevilla (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro. Family Energy en Utrera (C.C. Almazara Plaza, km 2): 1,429 €/litro.

en Utrera (C.C. Almazara Plaza, km 2): 1,429 €/litro. Ballenoil en Utrera (Plaza de la Trianilla): 1,429 €/litro.

en Utrera (Plaza de la Trianilla): 1,429 €/litro. Plenergy en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,429 €/litro.

en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,429 €/litro. Ronda Norte en Sevilla (SE-30 Nudo Calonge): 1,435 €/litro.

en Sevilla (SE-30 Nudo Calonge): 1,435 €/litro. Petroprix en Sevilla (Av. Montesierra, 7): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Av. Montesierra, 7): 1,435 €/litro. APJ en Sevilla (Calle Cojinete): 1,435 €/litro.

Gasolina 98

Shell en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,599 €/litro.

en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,599 €/litro. Moeve en Sevilla (SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro.

en Sevilla (SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro. Carrefour en Sevilla (Ctra. de Utrera km 1): 1,629 €/litro.

en Sevilla (Ctra. de Utrera km 1): 1,629 €/litro. Galp en Sevilla (Calle Antonio Peña y López, 5): 1,629 €/litro.

en Sevilla (Calle Antonio Peña y López, 5): 1,629 €/litro. Galp en Sevilla (Av. Andalucía, 44): 1,629 €/litro.

en Sevilla (Av. Andalucía, 44): 1,629 €/litro. Shell en San José de la Rinconada (km 10): 1,629 €/litro.

en San José de la Rinconada (km 10): 1,629 €/litro. Shell en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,634 €/litro.

en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,634 €/litro. Enerplus en Mairena del Alcor (A-392 km 19,9): 1,635 €/litro.

en Mairena del Alcor (A-392 km 19,9): 1,635 €/litro. Carrefour en Camas (C/ Poeta Muñoz San Román): 1,639 €/litro.

en Camas (C/ Poeta Muñoz San Román): 1,639 €/litro. Carrefour en Écija (Av. del Genil): 1,639 €/litro.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. en La Puebla del Río (Finca El Reboso): 1,590 €/litro.

en La Puebla del Río (Finca El Reboso): 1,590 €/litro. Plenergy en Salteras (Av. de la Industria, 1): 1,619 €/litro.

en Salteras (Av. de la Industria, 1): 1,619 €/litro. Plenergy en Olivares (Calle Los Trigales, 47): 1,629 €/litro.

en Olivares (Calle Los Trigales, 47): 1,629 €/litro. Ballenoil en Sanlúcar la Mayor (A-472 km 0,2): 1,632 €/litro.

en Sanlúcar la Mayor (A-472 km 0,2): 1,632 €/litro. Gasolinera Utrera en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,634 €/litro.

en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,634 €/litro. Hijos de Oliva en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro.

en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro. Petroprix en La Puebla del Río (Av. Isla Mayor, 18): 1,639 €/litro.

en La Puebla del Río (Av. Isla Mayor, 18): 1,639 €/litro. A&B en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro.

en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro. Gasolivia en Las Cabezas de San Juan (Av. Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro.

en Las Cabezas de San Juan (Av. Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro. Itálica Oil en Santiponce (Av. Extremadura): 1,659 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para este martes santo:

Gasolina 95

S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,365 €/litro.

en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,365 €/litro. Trops en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche): 1,421 €/litro.

en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche): 1,421 €/litro. Fejama 2022 en Vélez-Málaga (A-356 km 42): 1,429 €/litro.

en Vélez-Málaga (A-356 km 42): 1,429 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Calle Santo Tomás, parcela 3): 1,429 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Calle Santo Tomás, parcela 3): 1,429 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Calle Pacharán, 25): 1,429 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Calle Pacharán, 25): 1,429 €/litro. Petroprix en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala): 1,429 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala): 1,429 €/litro. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXIII): 1,463 €/litro.

en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXIII): 1,463 €/litro. Ballenoil en Vélez-Málaga (Camino Higuera): 1,465 €/litro.

en Vélez-Málaga (Camino Higuera): 1,465 €/litro. Plenergy en Algarrobo (Calle Talleres, 4): 1,465 €/litro.

en Algarrobo (Calle Talleres, 4): 1,465 €/litro. Distreax-22 en Vélez-Málaga (Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,469 €/litro.

Gasolina 98

Galp en Nueva Andalucía (CN-340 km 173): 1,579 €/litro.

en Nueva Andalucía (CN-340 km 173): 1,579 €/litro. ES Coloso Churriana en Málaga (Ctra. Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro.

en Málaga (Ctra. Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro. Coloso en Málaga (Ctra. de Coín km 54): 1,595 €/litro.

en Málaga (Ctra. de Coín km 54): 1,595 €/litro. M3 Petróleos en Benalmádena (Av. Antonio Machado): 1,599 €/litro.

en Benalmádena (Av. Antonio Machado): 1,599 €/litro. La Trocha en Coín (Ctra. Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro.

en Coín (Ctra. Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro. Ninguno en Marbella (Calle Aluminio): 1,619 €/litro.

en Marbella (Calle Aluminio): 1,619 €/litro. Galp en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro.

en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro. Shell en Málaga (Avenida Velázquez): 1,659 €/litro.

en Málaga (Avenida Velázquez): 1,659 €/litro. Carburantes Clavero – San Sebastián en Vélez-Málaga: 1,669 €/litro.

en Vélez-Málaga: 1,669 €/litro. Los Remedios en Vélez-Málaga (Av. Vivar Téllez, 26): 1,669 €/litro.

Diésel

S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,652 €/litro.

en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,652 €/litro. Madesa-Benamaina en Arroyo de la Miel (Av. Tivoli, 19): 1,678 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Av. Tivoli, 19): 1,678 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Calle Santo Tomás): 1,679 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Calle Santo Tomás): 1,679 €/litro. Petroprix Coín en Coín (Av. Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro.

en Coín (Av. Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro. Ballenoil en Coín (Av. Reina Sofía): 1,679 €/litro.

en Coín (Av. Reina Sofía): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Calle Pacharán, 25): 1,679 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Calle Pacharán, 25): 1,679 €/litro. Petroprix en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala): 1,679 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Av. Ortega y Gasset, 277): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Estas son las gasolineras más baratas en Cádiz según datos del Geoportal gasolina del Ministerio de Transición Ecológica:

Gasolina 95

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,409 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,409 €/litro. Plenergy en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,419 €/litro.

en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,419 €/litro. SCA Ntra. Sra. de las Virtudes en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,430 €/litro.

en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,430 €/litro. Ballenoil en Algeciras (PP Menacha): 1,437 €/litro.

en Algeciras (PP Menacha): 1,437 €/litro. Petroprix en Campamento (Calle Real, 56): 1,437 €/litro.

en Campamento (Calle Real, 56): 1,437 €/litro. Plenergy en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro. Plenergy en Palmones (Ctra. Central Térmica km 2): 1,437 €/litro.

en Palmones (Ctra. Central Térmica km 2): 1,437 €/litro. Plenergy en San Roque (CA-2324): 1,437 €/litro.

en San Roque (CA-2324): 1,437 €/litro. Meroil en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,438 €/litro.

en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,438 €/litro. Ballenoil en San Fernando (Calle Ferrocarril, 34): 1,445 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,489 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,489 €/litro. ES Coloso en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,545 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,545 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,619 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,619 €/litro. Shell en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,619 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,619 €/litro. Easyfuel en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo): 1,619 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo): 1,619 €/litro. Moeve en Chipiona (A-480 km 24,1): 1,627 €/litro.

en Chipiona (A-480 km 24,1): 1,627 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (Carretera del Calvario): 1,629 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Carretera del Calvario): 1,629 €/litro. Carrefour en La Línea de la Concepción (Av. de la Colonia, 9): 1,639 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Av. de la Colonia, 9): 1,639 €/litro. Carrefour en El Puerto de Santa María (Ctra. Madrid-Cádiz km 653): 1,639 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Ctra. Madrid-Cádiz km 653): 1,639 €/litro. Tarifa Oil en Tarifa (Calle Algeciras, 58): 1,639 €/litro.

Diésel

Meroil en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,658 €/litro.

en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,658 €/litro. Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,669 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,669 €/litro. GM Oil en El Puerto de Santa María (Calle El Palmar, 11): 1,669 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Calle El Palmar, 11): 1,669 €/litro. SCA Ntra. Sra. de las Virtudes en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,670 €/litro.

en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,670 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,679 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en El Puerto de Santa María (N-IV km 653,2): 1,679 €/litro.

en El Puerto de Santa María (N-IV km 653,2): 1,679 €/litro. Petroprix en Jerez de la Frontera (Ctra. Madrid-Cádiz km 15): 1,679 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. Madrid-Cádiz km 15): 1,679 €/litro. Ballenoil en Arcos de la Frontera (Cruz de las Carreras): 1,679 €/litro.

en Arcos de la Frontera (Cruz de las Carreras): 1,679 €/litro. Petroprix en El Puerto de Santa María (Calle Río Guadarranque, 1): 1,679 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Calle Río Guadarranque, 1): 1,679 €/litro. Petroprix en Los Arenales (Calle Albert Einstein, 17): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas a primera hora de hoy martes:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,402 €/litro.

en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,402 €/litro. Plenergy en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro. Ballenoil en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,429 €/litro.

en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,429 €/litro. Riosol en Castro del Río (Ronda Norte): 1,449 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte): 1,449 €/litro. Cooperativa Lucena en Lucena (Av. de la Infancia, 15): 1,449 €/litro.

en Lucena (Av. de la Infancia, 15): 1,449 €/litro. Enerplus en Lucena (Av. Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro.

en Lucena (Av. Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro. Enerplus en Córdoba (Av. Lonjas): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Av. Lonjas): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Av. Libia, 34): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Av. Libia, 34): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón): 1,455 €/litro. Ballenoil en Lucena (Ejido del Valle): 1,455 €/litro.

Gasolina 98

Repsol en Alcolea (N-4 km 384,8): 1,569 €/litro.

en Alcolea (N-4 km 384,8): 1,569 €/litro. Mirasierra en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro.

en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro. Carrefour en Baena (A-305 km 60): 1,619 €/litro.

en Baena (A-305 km 60): 1,619 €/litro. Cepsa en Córdoba (Av. del Brillante, 4): 1,621 €/litro.

en Córdoba (Av. del Brillante, 4): 1,621 €/litro. Q8 en Córdoba (Ctra. Trassierra km 0): 1,629 €/litro.

en Córdoba (Ctra. Trassierra km 0): 1,629 €/litro. Shell en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro.

en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro. E.S. El Granadal en Córdoba (Av. Azabache): 1,635 €/litro.

en Córdoba (Av. Azabache): 1,635 €/litro. Q8 en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro.

en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro. Shell en Lucena (Ctra. de Cabra, 31): 1,639 €/litro.

en Lucena (Ctra. de Cabra, 31): 1,639 €/litro. Carrefour en Córdoba (Ctra. Madrid km 400): 1,639 €/litro.

Diésel

Riosol en Castro del Río (Ronda Norte): 1,640 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte): 1,640 €/litro. Almazaras de la Subbética en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,651 €/litro.

en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,651 €/litro. Ballenoil en Palma del Río (Av. Santa Ana, 83): 1,679 €/litro.

en Palma del Río (Av. Santa Ana, 83): 1,679 €/litro. Ballenoil en Lucena (Ejido del Valle): 1,679 €/litro.

en Lucena (Ejido del Valle): 1,679 €/litro. Carrefour en Baena (A-305 km 60): 1,679 €/litro.

en Baena (A-305 km 60): 1,679 €/litro. Minioil en Puente Genil (Ctra. Estepa-Guadix km 8,5): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Ctra. Estepa-Guadix km 8,5): 1,679 €/litro. Carrefour en Puente Genil (Ctra. La Rambla): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Ctra. La Rambla): 1,679 €/litro. Plenergy en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,679 €/litro. Plenergy en Lucena (Calle Concha Lago): 1,679 €/litro.

en Lucena (Calle Concha Lago): 1,679 €/litro. Ballenoil en Villanueva de Córdoba (Calle Curtidores, 66): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Estas son las gasolineras más baratas en Granada a primera hora de este Martes Santo:

Gasolina 95

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro. Petroprix en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro.

en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro. BP en Benalúa de las Villas (A-403 km 129): 1,469 €/litro.

en Benalúa de las Villas (A-403 km 129): 1,469 €/litro. Petroprix en Huétor Tájar (Ctra. Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro.

en Huétor Tájar (Ctra. Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro. Easygas en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro. Minioil en Cúllar Vega (Avenida Andalucía): 1,485 €/litro.

en Cúllar Vega (Avenida Andalucía): 1,485 €/litro. Plenergy en Purchil (GR-3304): 1,485 €/litro.

en Purchil (GR-3304): 1,485 €/litro. Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,489 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,489 €/litro. Ballenoil en Granada (Camino de Ronda, 117): 1,489 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro. Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,599 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,599 €/litro. AM97 Plus en Valderrubio (Ctra. Tovares km 1,4): 1,599 €/litro.

en Valderrubio (Ctra. Tovares km 1,4): 1,599 €/litro. A. Aguaza en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro.

en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro. Castril en Castril (Av. Portillo): 1,638 €/litro.

en Castril (Av. Portillo): 1,638 €/litro. E.S. Ogicañas en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,641 €/litro.

en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,641 €/litro. Cepsa en La Herradura (N-340 km 308): 1,645 €/litro.

en La Herradura (N-340 km 308): 1,645 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Armilla (Ctra. Armilla km 7): 1,649 €/litro.

Diésel

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro. Petroprix en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,619 €/litro.

en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,619 €/litro. Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,649 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88): 1,649 €/litro. Andaluza de Transportes SCA en Albolote (Pago Tinar): 1,668 €/litro.

en Albolote (Pago Tinar): 1,668 €/litro. Sur-Oil en Peligros (Calle Loja): 1,669 €/litro.

en Peligros (Calle Loja): 1,669 €/litro. Minioil en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro.

en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro. Low Cost Tiburonoil en Albolote (Calle Loja): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Loja): 1,669 €/litro. Juncadiesel en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro. ASC Carburantes en Ogíjares (Avenida Madrid, 169): 1,669 €/litro.

El mapa para encontrar el precio de la gasolina más barato

Con los datos aportados ya puedes ver dónde repostar este martes 31 de marzo, pero si deseas consultar el precio actualizado, sabiendo que este se mueve varias veces a lo largo del día, debes conocer el mapa que aparece en el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, y que te permitirá ver los precios según la zona en la que estés, como vemos en el mapa de ejemplo, y de forma actualizada.