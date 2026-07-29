Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy miércoles en las principales ciudades andaluzas
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Nos acercamos al final de mes, momento en el que muchos se irán de vacaciones por fin, pero también no podemos olvidar que para los conductores es importante tener en cuenta, que será cuando la rebaja en el precio del combustible que aplica el Gobierno debido a la situación actual con respecto a la crisis en Oriente Medio, pase de los 15 céntimos por litro a los 10 céntimos por litro, de modo que si tienes que salir con el coche será bueno que llenes el depósito antes de que empiece agosto y además que ubiques dónde están las gasolineras más baratas y para ello, nada como recurrir al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que tiene los precios siempre actualizados. De este modo, este es a continuación, el precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.419 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.469 €/l.
- Ballenoil. La Algaba. Avenida de la Industria, 25. Precio: 1.479 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Metalurgia. Precio: 1.497 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia. Precio: 1.497 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.498 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.498 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía. Precio: 1.498 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.519 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.549 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.599 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.663 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.759 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Cepsa-La Dehesa S.C.A.. Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos. Precio: 1.491 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.519 €/l.
- Mairena Agrícola S.C.A.. Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.520 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.539 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso (Carretera Los Palacios-Pinzón, km 15). Precio: 1.550 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.569 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.569 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.569 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes. Precio: 1.575 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras con el combustible a un precio más económico:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.449 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.479 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. Puerto Real. Avenida del Perú (Río San Pedro). Precio: 1.504 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.529 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.537 €/l.
- Shell. Los Arenales. Polígono Industrial Salinas, Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19. Precio: 1.539 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.719 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.750 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.769 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.769 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.789 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas. Precio: 1.498 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.517 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.569 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.579 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.589 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras que tienes más económicas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: 1.458 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l.
- Agla – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: 1.519 €/l.
- New Oil Málaga. Málaga. Avenida Ortega y Gasset (Mercamálaga), 553. Precio: 1.529 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.535 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.549 €/l.
- Área 117 Dir. Sevilla. Humilladero. Autovía A-92, km 135. Precio: 1.549 €/l.
- Área 117 Dir. Málaga. Humilladero. Autovía A-92, km 138,2. Precio: 1.549 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes. Precio: 1.549 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.558 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio. Precio: 1.650 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.695 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.749 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.759 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, km 1. Precio: 1.762 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.785 €/l.
Diésel
- Agla – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: 1.549 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.552 €/l.
- Los Remedios-Picasat SCA. Ronda. Carretera CA-9113 (Setenil-El Gastor), km 11. Precio: 1.571 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: 1.581 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.599 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.615 €/l.
- Adisadi Vélez. Benamocarra. Carretera Vélez-Benamocarra (MA-135), km 1,5. Precio: 1.619 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
- Petroprix Coín. Coín. Avenida Reina Sofía, 43. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Coín. Avenida Reina Sofía. Precio: 1.639 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Estas son en Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.483 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.510 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.519 €/l.
- Enerplus. Benamejí. N-331, km 495,8. Precio: 1.529 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.538 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- HRuiz. Palma del Río. Polígono Calle Naranja Salustiana, 1. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.559 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.599 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1.629 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía. Precio: 1.689 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.709 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.726 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha. Precio: 1.729 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.729 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.739 €/l.
Diésel
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.545 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.558 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.577 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.599 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.610 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.619 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón. Precio: 1.619 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.619 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.628 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, en Granada estas son actualmente las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.439 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.459 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.459 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix. Precio: 1.469 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: 1.469 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.469 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.629 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: 1.524 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.539 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.539 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.553 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja. Precio: 1.559 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.559 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.566 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.573 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía. Precio: 1.579 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar si te encuentras en una de las ciudades andaluzas mencionadas, pero si deseas hacer consulta en otro momento, o de cualquier otra ciudad o localidad, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y ver resultados con listados como los mostrados, o también en forma de mapa como este que te mostramos de Cádiz, y así podre hacer consulta más rápida y detallada: