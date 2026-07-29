Nos acercamos al final de mes, momento en el que muchos se irán de vacaciones por fin, pero también no podemos olvidar que para los conductores es importante tener en cuenta, que será cuando la rebaja en el precio del combustible que aplica el Gobierno debido a la situación actual con respecto a la crisis en Oriente Medio, pase de los 15 céntimos por litro a los 10 céntimos por litro, de modo que si tienes que salir con el coche será bueno que llenes el depósito antes de que empiece agosto y además que ubiques dónde están las gasolineras más baratas y para ello, nada como recurrir al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que tiene los precios siempre actualizados. De este modo, este es a continuación, el precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:

Gasolina 95

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.419 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.429 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.469 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: . Ballenoil . La Algaba. Avenida de la Industria, 25. Precio: 1.479 €/l .

. La Algaba. Avenida de la Industria, 25. Precio: . Ballenoil . Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen. Precio: 1.489 €/l .

. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen. Precio: . Petroprix . Sevilla. Calle Metalurgia. Precio: 1.497 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia. Precio: 1.497 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.498 €/l .

. Sevilla. SE-30, Nudo Calonge. Precio: . Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.498 €/l .

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: . Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía. Precio: 1.498 €/l.

Gasolina 98

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.519 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.549 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: . Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.599 €/l .

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: . 7267 . Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l .

. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: . Sumalca – Astigi . Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l .

. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: . Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.663 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: . Los Ventolines (Agla) . Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.689 €/l .

. Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: . Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Cepsa . Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.759 €/l .

. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: . Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.759 €/l.

Diésel

Cepsa-La Dehesa S.C.A. . Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos. Precio: 1.491 €/l .

. Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.519 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Mairena Agrícola S.C.A. . Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.520 €/l .

. Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.539 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: . Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso (Carretera Los Palacios-Pinzón, km 15). Precio: 1.550 €/l .

. La Puebla del Río. Finca El Reboso (Carretera Los Palacios-Pinzón, km 15). Precio: . Cepsa . Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.569 €/l .

. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: . San Juan Bautista S. Coop. And. . Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.569 €/l .

. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: . Sierra del Terril SCA . Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.569 €/l .

. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: . SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes. Precio: 1.575 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, estas son las gasolineras con el combustible a un precio más económico:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.449 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.479 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.499 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.499 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: . Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.499 €/l .

. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: . Galp . Puerto Real. Avenida del Perú (Río San Pedro). Precio: 1.504 €/l .

. Puerto Real. Avenida del Perú (Río San Pedro). Precio: . ASC Carburantes . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.529 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: . Petrol & Go Puerto de Santa María . El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.537 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: . Shell . Los Arenales. Polígono Industrial Salinas, Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19. Precio: 1.539 €/l .

. Los Arenales. Polígono Industrial Salinas, Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19. Precio: . Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo. Precio: 1.539 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.679 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: . Gacosur Jerez . Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.719 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: . Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.750 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.769 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.769 €/l .

. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: . Eni . Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV. Precio: 1.779 €/l .

. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.789 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: . Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas. Precio: 1.498 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas. Precio: . Ballenoil . Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.517 €/l .

. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.539 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.569 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . Hemegas . Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.579 €/l .

. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.579 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: . Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.585 €/l .

. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.589 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.589 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga estas son las gasolineras que tienes más económicas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: 1.458 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: . Aceites Los Romanes . La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l .

. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Agla – Hnos. Martín . Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: 1.519 €/l .

. Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: . New Oil Málaga . Málaga. Avenida Ortega y Gasset (Mercamálaga), 553. Precio: 1.529 €/l .

. Málaga. Avenida Ortega y Gasset (Mercamálaga), 553. Precio: . Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.535 €/l .

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: . Agla . Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.549 €/l .

. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: . Área 117 Dir. Sevilla . Humilladero. Autovía A-92, km 135. Precio: 1.549 €/l .

. Humilladero. Autovía A-92, km 135. Precio: . Área 117 Dir. Málaga . Humilladero. Autovía A-92, km 138,2. Precio: 1.549 €/l .

. Humilladero. Autovía A-92, km 138,2. Precio: . Agraria del Turón . Ardales. Avenida Blanes. Precio: 1.549 €/l .

. Ardales. Avenida Blanes. Precio: . Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.558 €/l.

Gasolina 98

Ninguno . Marbella. Calle Aluminio. Precio: 1.650 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio. Precio: . Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.695 €/l .

. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: . ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l .

. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: . Agla . Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l .

. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: . La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: . Lisbona Oil . Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.749 €/l .

. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: . E.S. Maridi . Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.749 €/l .

. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: . Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.759 €/l .

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: . Agla . Yunquera. Carretera A-366, km 1. Precio: 1.762 €/l .

. Yunquera. Carretera A-366, km 1. Precio: . Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.785 €/l.

Diésel

Agla – Hnos. Martín . Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: 1.549 €/l .

. Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: . Aceites Los Romanes . La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.552 €/l .

. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Los Remedios-Picasat SCA . Ronda. Carretera CA-9113 (Setenil-El Gastor), km 11. Precio: 1.571 €/l .

. Ronda. Carretera CA-9113 (Setenil-El Gastor), km 11. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: 1.581 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII. Precio: . Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.599 €/l .

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: . Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.615 €/l .

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: . Adisadi Vélez . Benamocarra. Carretera Vélez-Benamocarra (MA-135), km 1,5. Precio: 1.619 €/l .

. Benamocarra. Carretera Vélez-Benamocarra (MA-135), km 1,5. Precio: . S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud . Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l .

. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: . Petroprix Coín . Coín. Avenida Reina Sofía, 43. Precio: 1.639 €/l .

. Coín. Avenida Reina Sofía, 43. Precio: . Ballenoil. Coín. Avenida Reina Sofía. Precio: 1.639 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Estas son en Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.483 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.510 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.519 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: . Enerplus . Benamejí. N-331, km 495,8. Precio: 1.529 €/l .

. Benamejí. N-331, km 495,8. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.538 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . HRuiz. Palma del Río. Polígono Calle Naranja Salustiana, 1. Precio: 1.539 €/l.

Gasolina 98

Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.559 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.599 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1.629 €/l .

. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: . GPB . Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía. Precio: 1.689 €/l .

. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía. Precio: . Estación de Servicio El Saladillo . Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.709 €/l .

. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: . E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.726 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha. Precio: 1.729 €/l .

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.729 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.739 €/l.

Diésel

El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: . Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.545 €/l .

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.558 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.577 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.599 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.610 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.619 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono Industrial, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón. Precio: 1.619 €/l .

. La Rambla. Polígono Industrial, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.619 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.628 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Y por último, en Granada estas son actualmente las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.429 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.439 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: . Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: 1.459 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.459 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.459 €/l .

. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.459 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.459 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña. Precio: . Sur-Oil . Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix. Precio: 1.469 €/l .

. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix. Precio: . El Grupo SCA . Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: 1.469 €/l .

. Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: . Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.469 €/l.

Gasolina 98

AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.609 €/l .

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.629 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña. Precio: . Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.629 €/l .

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.639 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: . Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l .

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.659 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.659 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.659 €/l .

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.659 €/l .

. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: . ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.659 €/l.

Diésel

El Grupo SCA . Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: 1.524 €/l .

. Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: . Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.539 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.539 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.539 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: . Gasolinera Granada La Palma . Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.553 €/l .

. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja. Precio: 1.559 €/l .

. Albolote. Calle Loja. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.559 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.566 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: . SAT La Caña . Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.573 €/l .

. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: . Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía. Precio: 1.579 €/l.

Ahora ya sabes dónde repostar si te encuentras en una de las ciudades andaluzas mencionadas, pero si deseas hacer consulta en otro momento, o de cualquier otra ciudad o localidad, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y ver resultados con listados como los mostrados, o también en forma de mapa como este que te mostramos de Cádiz, y así podre hacer consulta más rápida y detallada: