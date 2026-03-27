Precio de la gasolina hoy 27 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes previsto irte de vacaciones de Semana Santa, o de puente, o tal vez necesitas repostar para ir a trabajar todavía hoy viernes, no está de más estar informado sobre el precio de la gasolina en las principales ciudades de Andalucía, como Sevilla, Cádiz o Málaga. Y es algo del todo comprensible, saber que gasolineras resultan las más económicas se ha convertido en algo que muchos hacen a diario desde hace semanas, y todo debido a la desorbitada subida producida a raíz de la Guerra de Irán, aunque que en los últimos días se ha visto una bajada debido a que el IVA de los combustibles pasó del 21% al 10%.

Sin embargo, todavía conviene saber que precio de media tiene la gasolina así como el diésel, si tenemos en cuenta que durante días llegó a alcanzar los 1,8 euros el litro, y todavía está por encima del 1,6 euros en muchas estaciones de servicio. Precios a los que muchos todavía no se acostumbran y más si volvemos a pensar en la Semana Santa que arranca este domingo 29 de marzo, para la que, en el caso de largos desplazamientos, requiere que el depósito esté lleno. Entonces, ¿qué gasolineras pueden salirnos más baratas hoy viernes 27 de marzo? Gracias a los datos del Ministerio de Transición Ecológica, lo vemos ahora para Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

A partir de los datos que tenemos en el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica estas son las gasolineras y estaciones de servicio donde los precios son más bajos:

Gasolina 95

Coniyde Dos Hermanas en Dos Hermanas (Carretera Isla Menor, s/n): 1,390 €/litro.

en Dos Hermanas (Carretera Isla Menor, s/n): 1,390 €/litro. Gasolinera Utrera en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,399 €/litro.

en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,399 €/litro. Ballenoil en Utrera (Plaza de la Trianilla, s/n): 1,429 €/litro.

en Utrera (Plaza de la Trianilla, s/n): 1,429 €/litro. Plenergy en Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro. Plenergy en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,435 €/litro.

en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,435 €/litro. Plenergy en Sevilla (Avenida de Jerez, 27): 1,449 €/litro.

en Sevilla (Avenida de Jerez, 27): 1,449 €/litro. Petroprix en Sevilla (Avenida de Jerez, 43): 1,459 €/litro.

en Sevilla (Avenida de Jerez, 43): 1,459 €/litro. Volaroil en Osuna (Calle Sor Ángela de la Cruz, 85): 1,459 €/litro.

en Osuna (Calle Sor Ángela de la Cruz, 85): 1,459 €/litro. Plenergy en Osuna (Calle Sor Ángela de la Cruz, 91): 1,459 €/litro.

en Osuna (Calle Sor Ángela de la Cruz, 91): 1,459 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Polígono P.I.B.O., parcelas 295 y 296): 1,464 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo S.A. en Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,599 €/litro.

en Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,599 €/litro. Shell en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,599 €/litro.

en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,599 €/litro. Enerplus en Mairena del Alcor (Carretera A-392 km 19,9): 1,635 €/litro.

en Mairena del Alcor (Carretera A-392 km 19,9): 1,635 €/litro. Shell en San José de la Rinconada (Carretera 8005 km 10): 1,639 €/litro.

en San José de la Rinconada (Carretera 8005 km 10): 1,639 €/litro. Cepsa en Carmona (Autovía A-92 km 24): 1,643 €/litro.

en Carmona (Autovía A-92 km 24): 1,643 €/litro. Cepsa en Carmona (Autovía A-92 km 24): 1,643 €/litro.

en Carmona (Autovía A-92 km 24): 1,643 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Gramil, s/n): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Calle Gramil, s/n): 1,644 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,644 €/litro. Cepsa en Las Cabezas de San Juan (Calle Blas Infante, 43): 1,649 €/litro.

en Las Cabezas de San Juan (Calle Blas Infante, 43): 1,649 €/litro. Shell en Gelves (Autovía Sevilla-Coria km 6): 1,649 €/litro.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. en La Puebla del Río (Finca El Reboso, km 15): 1,590 €/litro.

en La Puebla del Río (Finca El Reboso, km 15): 1,590 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Polígono P.I.B.O., parcelas 295 y 296): 1,614 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Polígono P.I.B.O., parcelas 295 y 296): 1,614 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Carretera a Umbrete km 2,5): 1,614 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Carretera a Umbrete km 2,5): 1,614 €/litro. Hijos de Oliva en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro.

en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro. Gasolinera Utrera en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,644 €/litro.

en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,644 €/litro. Gasolivia en Las Cabezas de San Juan (Avenida Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro.

en Las Cabezas de San Juan (Avenida Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro. Itálica Oil en Santiponce (Avenida Extremadura, 1): 1,659 €/litro.

en Santiponce (Avenida Extremadura, 1): 1,659 €/litro. Q8 en Bollullos de la Mitación (Carretera A-474 km 7,75): 1,663 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Carretera A-474 km 7,75): 1,663 €/litro. Red Car Oil en Los Rosales (Calle Jovellanos, 10): 1,669 €/litro.

en Los Rosales (Calle Jovellanos, 10): 1,669 €/litro. Plenergy en El Acebuchal (Ronda de los Tejares, 249): 1,669 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Para quienes viven en Málaga, te dejamos las gasolineras y estaciones de servicio con los precios más bajos hoy:

Gasolina 95

Trops en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,421 €/litro.

en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,421 €/litro. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen en Cuevas de San Marcos (Avenida de Juan XXII, s/n): 1,463 €/litro.

en Cuevas de San Marcos (Avenida de Juan XXII, s/n): 1,463 €/litro. Easygas en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro.

en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro. Gueroil en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro.

en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro. Plenergy en Antequera (Calle Bernardo Simón de Pineda, 1): 1,475 €/litro.

en Antequera (Calle Bernardo Simón de Pineda, 1): 1,475 €/litro. Plenergy en Antequera (Avenida Principal, 4): 1,475 €/litro.

en Antequera (Avenida Principal, 4): 1,475 €/litro. Eroski en Vélez-Málaga (Avenida Juan Carlos I, s/n): 1,479 €/litro.

en Vélez-Málaga (Avenida Juan Carlos I, s/n): 1,479 €/litro. Plenergy en Málaga (Calle La Bohème, s/n): 1,479 €/litro.

en Málaga (Calle La Bohème, s/n): 1,479 €/litro. Coloso en Torremolinos (Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17): 1,485 €/litro.

en Torremolinos (Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17): 1,485 €/litro. Plenergy en Torremolinos (Calle Cañada de los Cardos, s/n): 1,487 €/litro.

Gasolina 98

ES Coloso Churriana en Málaga (Carretera Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro.

en Málaga (Carretera Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro. Coloso en Málaga (Carretera de Coín km 54): 1,595 €/litro.

en Málaga (Carretera de Coín km 54): 1,595 €/litro. M3 Petróleos en Benalmádena (Avenida Antonio Machado, 110): 1,599 €/litro.

en Benalmádena (Avenida Antonio Machado, 110): 1,599 €/litro. Ninguno en Marbella (Calle Aluminio, s/n): 1,619 €/litro.

en Marbella (Calle Aluminio, s/n): 1,619 €/litro. Galp en Nueva Andalucía (Carretera CN-340 km 173): 1,649 €/litro.

en Nueva Andalucía (Carretera CN-340 km 173): 1,649 €/litro. Galp en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro.

en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro. Repsol en Torremolinos (Avenida Carlota Alexandre, 9): 1,658 €/litro.

en Torremolinos (Avenida Carlota Alexandre, 9): 1,658 €/litro. Carburantes Clavero – San Sebastián en Vélez-Málaga (Calle Doctor Laureano Casquero, s/n): 1,659 €/litro.

en Vélez-Málaga (Calle Doctor Laureano Casquero, s/n): 1,659 €/litro. Los Remedios en Vélez-Málaga (Avenida Vivar Téllez, 26): 1,659 €/litro.

en Vélez-Málaga (Avenida Vivar Téllez, 26): 1,659 €/litro. Shell en Málaga (Avenida Velázquez, s/n): 1,659 €/litro.

Diésel

Madesa-Benamaina en Arroyo de la Miel (Avenida Tívoli, 19): 1,678 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Avenida Tívoli, 19): 1,678 €/litro. Easygas en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,679 €/litro.

en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,679 €/litro. Ballenoil en Málaga (Avenida Velázquez, 113): 1,679 €/litro.

en Málaga (Avenida Velázquez, 113): 1,679 €/litro. Gueroil en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,679 €/litro.

en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,679 €/litro. Ballenoil en Vélez-Málaga (Camino Higueral, 28): 1,679 €/litro.

en Vélez-Málaga (Camino Higueral, 28): 1,679 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala, parcela 3 y 4): 1,679 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala, parcela 3 y 4): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro. Petroprix Coín en Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro.

en Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro. Petroprix en Antequera (Residencia de la Vega, 1): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

El Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica señala que estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas en Cádiz hoy:

Gasolina 95

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,416 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,416 €/litro. GM Oil en El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,419 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,419 €/litro. Plenergy en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro. Plenergy en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,437 €/litro.

en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,437 €/litro. Plenergy en San Roque (Carretera CA-2324 km s/n): 1,437 €/litro.

en San Roque (Carretera CA-2324 km s/n): 1,437 €/litro. Meroil en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,438 €/litro.

en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,438 €/litro. Plenergy en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,439 €/litro.

en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,439 €/litro. Plenergy en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,445 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,445 €/litro. Plenergy en Conil de la Frontera (Carretera Pradillo km 1): 1,445 €/litro.

en Conil de la Frontera (Carretera Pradillo km 1): 1,445 €/litro. Plenergy en San Fernando (Calle Ferrocarril, s/n): 1,445 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,542 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,542 €/litro. ES Coloso en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,595 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,595 €/litro. Shell en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro. Moeve en Chipiona (Carretera A-480 km 24,1): 1,617 €/litro.

en Chipiona (Carretera A-480 km 24,1): 1,617 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,619 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,619 €/litro. Carrefour en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro. Easyfuel en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo 1): 1,629 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo 1): 1,629 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (Carretera Calvario km s/n): 1,644 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Carretera Calvario km s/n): 1,644 €/litro. Cepsa en San Enrique (N-340 km 134): 1,647 €/litro.

en San Enrique (N-340 km 134): 1,647 €/litro. ASC Carburantes en Tarifa (Carretera N-340 km 94,2): 1,649 €/litro.

Diésel

Meroil en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,658 €/litro.

en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,658 €/litro. GM Oil en El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,659 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,659 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,679 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Sanlúcar): 1,679 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Avenida Sanlúcar): 1,679 €/litro. Ballenoil en San Fernando (Calle Ferrocarril, 34): 1,679 €/litro.

en San Fernando (Calle Ferrocarril, 34): 1,679 €/litro. Ballenoil en San Fernando (Carretera N-IV km 680): 1,679 €/litro.

en San Fernando (Carretera N-IV km 680): 1,679 €/litro. Ballenoil en Chiclana de la Frontera (Alameda Solano, 18): 1,679 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Alameda Solano, 18): 1,679 €/litro. Plenergy en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,679 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,679 €/litro. Ballenoil en El Puerto de Santa María (Carretera N-IV km 653,2): 1,679 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carretera N-IV km 653,2): 1,679 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Fernando Portillo, s/n): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar hoy:

Gasolina 95

Plenergy en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,455 €/litro. Plenergy en Córdoba (Calle Lapislázuli, 10): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Calle Lapislázuli, 10): 1,455 €/litro. Plenergy en Lucena (Calle Concha Lago, s/n): 1,455 €/litro.

en Lucena (Calle Concha Lago, s/n): 1,455 €/litro. Plenergy en Añora (Calle Espejo, 21): 1,455 €/litro.

en Añora (Calle Espejo, 21): 1,455 €/litro. GPB en Peñarroya-Pueblonuevo (Avenida Andalucía, s/n): 1,459 €/litro.

en Peñarroya-Pueblonuevo (Avenida Andalucía, s/n): 1,459 €/litro. F. del Moral en Rute (Avenida Blas Infante, s/n): 1,469 €/litro.

en Rute (Avenida Blas Infante, s/n): 1,469 €/litro. Plenergy en Fernán Núñez (Avenida Juan Carlos I, 30): 1,469 €/litro.

Gasolina 98

Repsol en Alcolea (Carretera N-4, km 384,8): 1,569 €/litro.

en Alcolea (Carretera N-4, km 384,8): 1,569 €/litro. Mirasierra en Rute (Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro.

en Rute (Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro. Shell en Pozoblanco (Carretera CO-6411 km 0,300): 1,624 €/litro.

en Pozoblanco (Carretera CO-6411 km 0,300): 1,624 €/litro. Cepsa en Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,627 €/litro.

en Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,627 €/litro. Avia en Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,629 €/litro.

en Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,629 €/litro. Shell en Lucena (Carretera de Cabra, 31): 1,629 €/litro.

en Lucena (Carretera de Cabra, 31): 1,629 €/litro. Shell en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro.

en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro. Carrefour en Baena (Carretera A-305 km 60): 1,629 €/litro.

en Baena (Carretera A-305 km 60): 1,629 €/litro. Q8 en El Arrecife (Carretera N-IV km 428): 1,639 €/litro.

en El Arrecife (Carretera N-IV km 428): 1,639 €/litro. Q8 en Córdoba (Carretera a Trassierra km 0): 1,639 €/litro.

Diésel

Riosol en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,640 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,640 €/litro. Enerplus en Córdoba (Avenida Lonjas, s/n): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Avenida Lonjas, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Palma del Río (Avenida Santa Ana, 83): 1,679 €/litro.

en Palma del Río (Avenida Santa Ana, 83): 1,679 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,679 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Lucena (Ejido del Valle, junto al recinto ferial): 1,679 €/litro.

en Lucena (Ejido del Valle, junto al recinto ferial): 1,679 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,679 €/litro. Minioil en Puente Genil (Carretera Estepa-Guadix km 8,5): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Carretera Estepa-Guadix km 8,5): 1,679 €/litro. Carrefour en Puente Genil (Carretera La Rambla, s/n): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Carretera La Rambla, s/n): 1,679 €/litro. Petroprix en Córdoba (Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Granada:

Gasolina 95

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro. Petroprix en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro.

en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro. BP en Benalúa de las Villas (Carretera A-403 km 129): 1,469 €/litro.

en Benalúa de las Villas (Carretera A-403 km 129): 1,469 €/litro. Easygas en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro. Alcampo en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,489 €/litro.

en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,489 €/litro. Minioil en Cúllar Vega (Avenida Andalucía, s/n): 1,489 €/litro.

en Cúllar Vega (Avenida Andalucía, s/n): 1,489 €/litro. Ballenoil en Granada (Camino de Ronda, 117): 1,489 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 117): 1,489 €/litro. Plenergy en Granada (Avenida de Andalucía, s/n): 1,489 €/litro.

en Granada (Avenida de Andalucía, s/n): 1,489 €/litro. Plenergy en Purchil (Carretera GR-3304 km s/n): 1,489 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro. Alcampo en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,599 €/litro.

en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,599 €/litro. A. Aguaza en Cúllar (Carretera N-342 km 156): 1,609 €/litro.

en Cúllar (Carretera N-342 km 156): 1,609 €/litro. E.S. Ogicañas en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,631 €/litro.

en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,631 €/litro. Castril en Castril (Avenida Portillo, s/n): 1,638 €/litro.

en Castril (Avenida Portillo, s/n): 1,638 €/litro. Cepsa en Granada (Polígono Industrial Almanjáyar): 1,645 €/litro.

en Granada (Polígono Industrial Almanjáyar): 1,645 €/litro. Cepsa en La Herradura (Carretera N-340 km 308): 1,645 €/litro.

en La Herradura (Carretera N-340 km 308): 1,645 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Armilla (Carretera Armilla km 7): 1,649 €/litro.

Diésel

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro. Petroprix en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,599 €/litro.

en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,599 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro. Alcampo en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,649 €/litro.

en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,649 €/litro. Sur-Oil en Peligros (Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n): 1,669 €/litro.

en Peligros (Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n): 1,669 €/litro. Minioil en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro.

en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro. Juncadiesel en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro. ASC Carburantes en Ogíjares (Avenida Madrid, 169): 1,669 €/litro.

en Ogíjares (Avenida Madrid, 169): 1,669 €/litro. Low Cost Tiburonoil en Albolote (Calle Loja, s/n): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Loja, s/n): 1,669 €/litro. Minioil Albolote en Albolote (Calle Motril, parcela 243): 1,669 €/litro.

El mapa de Geoportal de gasolineras

El Geoportal de gasolineras es la herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica que nos sirve para ubicar aquellas gasolineras y estaciones de servicio más baratas. Se trata de una web oficial en el que podemos ver los precios reales comunicados por las propias estaciones de servicio pero además, actualizándose constantemente. Sabemos que el precio de la gasolina no es el mismo durante todo el día así que consultar este mapa puede ser buena idea. Por el momento, ya tienes precios de primera hora, pero si debes salir por la tarde o en cualquier otro momento del día puedes hacer una consulta rápida para ver un mapa como el que ahora te mostramos, por ejemplo del centro de Cádiz, además de ver un listado con las 25 principales opciones.