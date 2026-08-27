Precio de la gasolina hoy 27 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves en Andalucía
Un profesor de autoescuela revela los trucos para ahorrar un dineral en gasolina
Cómo repostar gasolina barata y ahorrar más de 200 euros este verano
Nos estamos acercando al fin de semana, de modo que si tienes previsto coger el coche, o ya estás pensando en la vuelta de las vacaciones, es importante saber dónde parar para repostar o hacia donde dirigirte para llenar el depósito sin necesidad de gastar de más. Sabemos que aunque sean unos céntimos, el ahorro se transforma en euros, si llenamos el depósito al completo de modo que toma nota, porque este es el precio de la gasolina hoy 27 de agosto con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 27 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.569 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.572 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.575 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.575 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.579 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.579 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.824 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.694 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Mairena Agrícola, S.C.A.. Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.709 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málagaestas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.608 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.629 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.629 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- AGLA. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.775 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.800 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.825 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.825 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.829 €/l.
- AGLA. Yunquera. Calle Castillo, A-366, km 1. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.729 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.739 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.754 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.614 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.614 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.614 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.774 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.849 €/l.
- AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.689 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.719 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.550 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.585 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.595 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.709 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.786 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.789 €/l.
- E.S. Las Cuevas. Villarrubia. Carretera Palma del Río, km 12,5. Precio: 1.804 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.809 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.639 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.722 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.725 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.725 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.725 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.739 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.739 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.745 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada cestas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- BP. Casanueva. Carretera Tocón-Pinos Puente, km 22,5. Precio: 1.415 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.569 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.729 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Martín. Huétor Vega. Avenida Andalucía, 69. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.639 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.684 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.689 €/l.
- Granasol San Pablo. Armilla. Avenida Poniente, 45. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.719 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.719 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.719 €/l.
Ahora ya puedes hacerte una idea de dónde puedes repostar hoy jueves, pero si deseas hacer tu propia búsqueda, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados en forma de listado como los vistos, pero también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo de Cádiz, para una consulta más detallada: