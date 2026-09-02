Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde repostar este 2 de septiembre en las principales ciudades andaluzas
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El mes de septiembre ha llegado con un cambio importante para los conductores y es que la rebaja en el precio del combustible por litro ha pasado de diez céntimos (que fue lo aplicado durante todo el mes de agosto) a sólo cinco céntimos, de modo que muchos querrán fijarse bien dónde repostan ya que aunque puede parecer que la diferencia sea de apenas unos céntimos, cuando se trata de llenar el depósito, puede pasar a ser euros. De este modo, nada como tener los precios del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica actualizados, y ver dónde podemos repostar hoy 2 de septiembre con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Para quienes viven o pasan por Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:
Gasolina 95
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.594 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.595 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.597 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.598 €/l.
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- Agla. Fuentes de Andalucía. Calle Maestro Juan Ruiz, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Low Cost LM Express. Brenes. Calle El Juncal, 12. Precio: 1.599 €/l.
- Estaciones de Servicio Gasolivia. Las Cabezas de San Juan. Avenida Pablo Iglesias, 80. Precio: 1.599 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.809 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.578 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.587 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.587 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.588 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.588 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.589 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.594 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.597 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.597 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito hoy miércoles:
Gasolina 95
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1.669 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.675 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.682 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- La Calle del Motor. Algeciras. Avenida de la Unión, 21. Precio: 1.690 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.779 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.899 €/l.
- BP. Barbate. Calle María Luisa, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1.939 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.618 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.627 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.627 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.638 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.647 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.598 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.615 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.657 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.658 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.659 €/l.
- Área 117 Dir. Málaga. Humilladero. Carretera A-92, km 138,2. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. Las Palmeras. Málaga. Calle Diderot, 66. Precio: 1.669 €/l.
- Área 117 Dir. Sevilla. Humilladero. Carretera A-92, km 135. Precio: 1.669 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.825 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.825 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.835 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.869 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.869 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.889 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.628 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1.657 €/l.
- Agla – E.S. Vista Hemosa. Alozaina. Carretera Ronda-Málaga, km 44. Precio: 1.659 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.675 €/l.
- Ballenoil. Málaga. Avenida Velázquez, 113. Precio: 1.677 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.677 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: 1.677 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives o estás en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.599 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Petrovap. Pozoblanco. Calle Primera, Polígono Industrial Dehesa Boyal, 50. Precio: 1.649 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, C.C. Eroski, 140. Precio: 1.759 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.849 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.538 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.597 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.597 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.617 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.628 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.629 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.629 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- LERFU. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.589 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.589 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.589 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.599 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- Agla Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.608 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.609 €/l.
Gasolina 98
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.719 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.729 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Martín. Huétor Vega. Avenida Andalucía, 69. Precio: 1.759 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.769 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.537 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.538 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.597 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.597 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.597 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.597 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.597 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.617 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.617 €/l.
Ahora con los listados que tenemos, ya nos podemos hacer una idea del precio de la gasolina hoy 2 de septiembre y dónde repostar, pero si quieres hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer tu propia consulta dependiendo de la zona en la que estés viendo además el resultado en forma de mapa como este que ahora te mostramos de Cádiz, a modo de ejemplo: