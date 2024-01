El PP exige a Yolanda Díaz el cese de su diputada reincidente tras llamar «discapacitada» a Ayuso

El PP ha exigido este miércoles a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que cese a su diputada Engracia Rivera tras reincidir en su comportamiento intolerable. Si primero difundió un redes un mensaje donde se calificaba de «sunnormal» (sic) al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, horas después de pedir supuestamente disculpas dio me gusta a otro donde se tildaba de «discapacitada» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del PP.

Haciéndose eco de la información publicada este miércoles por OKDIARIO sobre esta última acción de Rivera, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha hecho este llamamiento a Yolanda Díaz en redes sociales: «La diputada de Sumar no sólo no ha dimitido sino que ha vuelto a utilizar un término discriminatorio y ofensivo. Utilizando las palabras de la propia diputada, Yolanda Díaz debería ‘apresurarse’ a cesarla de forma ‘consciente’», demandan los populares.

Y es que la propia Engracia, lejos de dimitir, esgrimió este martes en su perfil de redes sociales que compartió el insulto al líder del PP de «forma apresurada». Es más, alegó que «tan pronto he sido consciente, lo he retirado». Sin embargo, tardó todo un día en darse cuenta de lo que había hecho y rectificar.

Tras ello, en lugar de abandonar esta senda, la diputada de Sumar por Sevilla volvió a las andadas en un comportamiento impropio de un representante público y mostró su complicidad con un mensaje de un usuario anónimo que respondía así a la petición de dimisión que hizo el PP: «Hijos de fruta, pedid la dimisión de los psicópatas y fascistas que tenéis en vuestras filas, empezando por la discapacitada de Ayuso».

La diputada de Sumar no sólo no ha dimitido sino que ha vuelto a utilizar un término discriminatorio y ofensivo. Utilizando las palabras de la propia diputada, Yolanda Díaz debería "apresurarse" a cesarla de forma "consciente".https://t.co/BxJxAt457B — Partido Popular (@ppopular) January 17, 2024

El PP exigió ya este martes la dimisión de Rivera por repostear un comentario sobre Feijóo que decía: «Imagínate ser así de sunnormal (sic)». Fuentes de Génova consideraron «inadmisible» que una representante de la soberanía nacional avale este tipo de términos «degradantes y humillantes». Más aún en estos días cuando se está tramitando en el Congreso de los Diputados la reforma del artículo 49 de la Constitución consensuada por PP y PSOE para eliminar el término «disminuidos» de la Carta Magna y sustituirlo por «personas con discapacidad».

La plana mayor del PP pidió en redes la destitución de la diputada de Sumar. Por ejemplo, Borja Sémper, portavoz de los populares y vicesecretario general de Cultura señaló que es «indigno» que una parlamentaria nacional difunda «un insulto que llama subnormal a otra persona; por si fuera poco, el mismo día que votamos la reforma de la Constitución para cambiar un término ofensivo por persona con discapacidad. ¿Qué mezquindad es esta?», se preguntó Sémper.

«Un calentón»

En cambio, desde las filas de Sumar salieron a defender a Rivera. Fue el caso del secretario general del Partido Comunista (PCE) y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, quien dijo que la actitud de su compañera había sido fruto de «un calentón» como reacción a una presunta campaña de acoso de la que dice ser víctima por las informaciones que han revelado que esta diputada estuvo cobrando 4.100 euros al mes del Ayuntamiento de Sevilla sin acudir a su puesto de trabajo.

Sin embargo, esos «calentones» no son algo aislado. Rivera ha llegado a escribir de su puño y letra otros mensajes fuera de lugar en redes sociales. Este periódico ha publicado cómo también se ha mofado de un militar y de su físico, empleando incluso un lenguaje violento. «Y que el legionario rechoncho no se haya llevado ni una sola hostia. A esta gentuza no les aplican la Ley Mordaza, y eso que les jodieron el día de la patrona», llegó a escribir en su perfil oficial.

Entretanto, pese a que el PP viene reclamando a la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que diga si respalda este comportamiento de su diputada, la vicepresidenta segunda todavía no se ha pronunciado sobre tales insultos y ha optado por guardar silencio. Otro ministro vinculado a Sumar, en este caso, Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, sí ha declarado que el ataque de Engracia a Feijóo fue «algo que está completamente fuera de lugar». «Creo que rectificó y pidió disculpas», señaló Bustinduy antes de que la diputada volviera a insultar a Ayuso.