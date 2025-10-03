La Policía se mofa de la chapuza de un conductor para evitar una multa en Granada: «Genio del Art Attack»

La Policía Local de Granada ha denunciado al dueño de un coche por manipular la matrícula con cinta aislante para convertir un 6 en un 8 y así esquivar las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La infracción conlleva una propuesta de multa de 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carné.

El cuerpo ha advertido en sus redes sociales de que este tipo de trucos no son buena idea: «¡Atención, genios del Art Attack! Esquivar las cámaras de la ZBE, como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad, convirtiendo con cinta aislante su 6 en 8, no es un buen truco… Spoiler: 6.000 euros de multa y 6 puntos menos en el carné».