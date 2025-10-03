Sucesos

La Policía se mofa de la chapuza de un conductor para evitar una multa en Granada: «Genio del Art Attack»

El conductor manipuló su matrícula para intentar engañar a las cámara de la ZBE

matrícula ZBE Granada
David García de Lomana

La Policía Local de Granada ha denunciado al dueño de un coche por manipular la matrícula con cinta aislante para convertir un 6 en un 8 y así esquivar las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La infracción conlleva una propuesta de multa de 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carné.

El cuerpo ha advertido en sus redes sociales de que este tipo de trucos no son buena idea: «¡Atención, genios del Art Attack! Esquivar las cámaras de la ZBE, como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad, convirtiendo con cinta aislante su 6 en 8, no es un buen truco… Spoiler: 6.000 euros de multa y 6 puntos menos en el carné».

La ZBE con sanciones arrancó este miércoles 1 de octubre con «normalidad» en accesos y tráfico, según el Ayuntamiento de Granada. El régimen sancionador será progresivo: en octubre, a los coches de fuera de la capital sin etiqueta ambiental que entren en la ZBE se les multará como máximo una vez al mes; en noviembre, una vez por semana; y en diciembre, con cada infracción. La medida del ayuntamiento busca mejorar la calidad del aire.

El transporte público sumó casi 6.000 viajes más el primer día de implantación, tendencia que se consolidó también el jueves. En concreto, el 1 de octubre se contabilizaron 62.113 viajes en metro (+2.560), 63.439 en los interurbanos (+2.222) y 11.896 en el bus urbano (+1.126).

Lo último en España

Últimas noticias