La Policía se mofa de la chapuza de un conductor para evitar una multa en Granada: «Genio del Art Attack»
El conductor manipuló su matrícula para intentar engañar a las cámara de la ZBE
La Policía Local de Granada ha denunciado al dueño de un coche por manipular la matrícula con cinta aislante para convertir un 6 en un 8 y así esquivar las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La infracción conlleva una propuesta de multa de 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carné.
El cuerpo ha advertido en sus redes sociales de que este tipo de trucos no son buena idea: «¡Atención, genios del Art Attack! Esquivar las cámaras de la ZBE, como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad, convirtiendo con cinta aislante su 6 en 8, no es un buen truco… Spoiler: 6.000 euros de multa y 6 puntos menos en el carné».
¡Atención, “genios” del Art Attack!
Esquivar las cámaras de la ZBE, como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad, convirtiendo con cinta aislante su 6 en 8 no es un buen truco…
Spoiler: 6.000€ de multa + 6 puntos menos en el carnet. pic.twitter.com/IsGdFS7rd7
— Policía Local de Granada (@PoliciaGr) October 2, 2025
La ZBE con sanciones arrancó este miércoles 1 de octubre con «normalidad» en accesos y tráfico, según el Ayuntamiento de Granada. El régimen sancionador será progresivo: en octubre, a los coches de fuera de la capital sin etiqueta ambiental que entren en la ZBE se les multará como máximo una vez al mes; en noviembre, una vez por semana; y en diciembre, con cada infracción. La medida del ayuntamiento busca mejorar la calidad del aire.