Operación blanqueo fallida: los andaluces no dudan en relacionar “corrupción” con el PSOE

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Ángeles Férriz, ha trasladado este miércoles el «apoyo» de su partido al ex presidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, y a los otros siete condenados a prisión en la sentencia de los ERE. Considera que han sido «injustamente tratados» y que se trata de una operación «política y mediática» para criminalizarles. En OKDIARIO Andalucía nos hemos preguntado si esta operación blanqueo realmente les está surtiendo efecto a los socialistas, por lo que hemos salido a la calle a preguntar a la gente que, si les decimos la palabra «corrupción», qué partido nos dirían. La respuesta, con casi total unanimidad: el PSOE.

En apenas media hora en La Macarena, la escasa decena de andaluces a los que hemos hecho la encuesta han respondido prácticamente lo mismo: «¿Corrupción? El PSOE, claro». La primera mujer con la que nos hemos cruzado apuntaba en este sentido, y cuando le hemos pedido los motivos de su decisión su respuesta ha sido clara: «¿Que por qué el PSOE? ¿Le parece a usted poco?».

«El PSOE porque lleva una historia de 40 años de estafas al pueblo andaluz, quedándose con el dinero de los parados para comprar votos y para su aire. No hay derecho. Es infame», aseguraba otro hombre visiblemente indignado. «¿Usted cuál cree?», nos pregunta otro. «¿El PSOE?», decimos. «Fíjeses cómo usted va bien encaminado», responde.

«¿Corrupción? La más grande de España ha sido aquí en Andalucía. Pero bueno, si continúan haciendo lo que están haciendo, pronto los vemos a todos en la calle. Los catalanes con el 3%, los andaluces con 800 millones… Y son buenos para decir que Ayuso está haciendo las cosas mal. Bueno, a Ayuso le deberían poner 12.000 altares y 20 medallas», esgrime otro andaluz, que recuerda que «aquí ha estado 40 años el PSOE robando. Esto ha sido el cortijo de los socialistas. Moreno está haciendo más en 2 años que ellos en 40».

«Yo voto siempre al PSOE. Aunque me robe. Como no entiendo de estas cosas… A mí me gusta el PSOE porque la alcaldesa de mi pueblo es del PSOE», contesta la única persona de la que nos hemos cruzado que ha optado por esta opción junto a otro joven, que señalaba al PP pero sin dar argumento alguno.

Férriz

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la Cámara autonómica a preguntas de los periodistas después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla haya denegado las peticiones de suspensión de pena de las defensas de ocho de los nueve condenados a prisión en la sentencia del procedimiento específico mediante el cual la Junta canalizó subvenciones para prejubilaciones en ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, entre quienes figura José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos día de cárcel.