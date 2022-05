La candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha inaugurado este lunes en Almería, uno de los principales focos de entrada de la inmigración ilegal en nuestro país, la jornada Mitos y realidades sobre la inmigración en España.

Olona, que ha estado acompañada por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la «política de fronteras abiertas» del Gobierno de Pedro Sánchez. «Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente. Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles con tanta inseguridad como existe actualmente», ha lamentado, relacionado «directamente» estos hechos con el ‘efecto llamada’ de la inmigración ilegal que promulga el Ejecutivo central.

«Si importas inseguridad tienes inseguridad: 20 millones de nigerianos en España no hacen España, hacen Nigeria. Y no tiene nada que ver con la nacionalidad ni la raza, sino con el origen y la cultura», ha manifestado Olona, que ha recordado el terrible caso de la mujer cristiana lapidada en Nigeria por supuestas blasfemias al Islam. «Si elevamos la voz frente a quienes consideran que la celebración del Día de la Toma es una exaltación de racismo es porque esa fecha es histórica a nivel europeo, porque supuso el triunfo de los valores occidentales y el fin de ocho siglos de invasión», ha subrayado.

«No salió bien en Suecia, no salió bien en Francia y no salió bien en Inglaterra, pero sí va a salir bien en España este multiculturalismo. Y que no se te ocurra decir lo contrario, porque entonces te tachan de racista», ha recalcado Olona. La todavía diputada ha señalado que los «procesos de aculturación» sólo logran «destruir las naciones por dentro» y «aniquilar por completo nuestra identidad nacional».

Olona ha denunciado que «para la clase política y los medios de comunicación sobornados lo importante no es la víctima, sino cuánta política pueden hacer con su drama, y para eso cuenta mucho más el perfil del autor». Y la candidata de Vox al 19J ha apuntado dos ejemplos al respecto. El primero, la brutal violación de la joven de Igualada; el segundo, el asesinato en serie de hombres homosexuales en el País Vasco, ambos casos con un autor extranjero detenido y que, según Olona, no han merecido la atención de los políticos ni de los medios de comunicación. «Piensen ustedes que por una agresión inventada, como fue la del conocido como ‘bulo del culo’, tuvimos un comunicado del presidente del Gobierno, una rueda de prensa del ministro del Interior y la convocatoria de la comisión de delitos de odio», ha recordado.

La aspirante a liderar la Junta ha querido dejar claro que «con Vox en San Telmo todo va a cambiar en Andalucía» para, desde ahí, ser «foco de esperanza para toda España». «Si en esta legislatura lo que han hecho es aprobar por ley que los menas tendrán acceso preferente a todo tipo de ayudas, nosotros, con una política responsable y seria, queremos conseguir que no sean nuestros hijos y nietos quienes se vean sometidos a una pena de destierro y tengan que abandonar Andalucía», ha zanjado Olona.

Abascal critica el «multiculturalismo»

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la inmigración «masiva e ilegal» pone «en jaque» las políticas de «cohesión social» y que el «multiculturalismo» que «nos vendían como la panacea» sólo ha supuesto «el auge del fundamentalismo islámico, la intolerancia y la formación de guetos».

«Las familias no quieren una España de desasosiego y machetazos, sino una España alegre, con orden, sin acoso, sin guetos, como en la que han crecido nuestros padres, donde rijan las leyes civiles y no religiosas», ha trasladado.

En su intervención en la citada jornada organizada en Almería por la Fundación Disenso que él mismo preside, Abascal ha afirmado que «cada vez más» españoles y europeos «se sienten extraños en sus barrios» y viven «en la inseguridad física y material».

«El miedo está cada vez más presente en sus vidas y en las calles por el aumento de agresiones, violaciones, bandas, okupaciones y narcotráfico y los responsables de haber terminado con el bienestar y la seguridad deben pagar más pronto que tarde en las urnas», ha apuntado.

En esta línea, ha afirmado que los ciudadanos «sienten que les hablamos de problemas en los que han sido abandonados por el resto de partidos» al poner sobre la mesa «el debate» sobre la inmigración «pese a haber sufrido la demonización de la casi totalidad de los medios de comunicación y acusaciones de xenofobia y racismo de nuestros oponentes».

La inmigración hace cundir «una sensación de desconcierto y de pérdida de control sobre sus propias vidas», ha denunciado Abascal, que ha indicado que en los dos últimos años «han entrado en Almería 12.000 ilegales, el 35% de los delitos son cometidos por inmigrantes y el 18% de los almerienses viven en riesgo de exclusión, más del doble que en Andalucía».

Asimismo, el presidente de Vox ha aludido a que este martes se cumple un año de la «invasión» de la ciudad de Ceuta «por parte de miles de personas que pasaron por encima de los guardias en la frontera y generaron zozobra durante semanas» y ha remarcado que, desde entonces, además, «no han parado de llegar pateras».

«¿Cómo lo celebra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? Pues abriendo las fronteras de Ceuta y Melilla sin protegerlas y cambiando su posición sobre el Sáhara sin ponerlo en conocimiento del Rey, del Congreso e incluso del Gobierno porque uno de sus socios no la conocía y discrepaba», ha criticado.

Por último, Abascal ha acusado a Sánchez de «ser un autócrata por mucho que le moleste que se lo diga» ya que «únicamente piensa que su voluntad es la Ley, que puede hacer y deshacer en las instituciones del Estado a su antojo». «Es un peligro para la seguridad nacional, para la integridad territorial y para la seguridad de las fronteras y para el bienestar de los españoles», ha concluido.