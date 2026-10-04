Nubosidad y lluvias débiles en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos muy nubosos dominarán hoy, 4 de octubre de 2026, en buena parte de Andalucía, trayendo consigo probables lluvias débiles en la vertiente atlántica y el litoral mediterráneo occidental. A medida que el día avanza, se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con chubascos ocasionales y tormentas en el tercio oriental. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque se prevé un ligero descenso en el valle del Guadalquivir. Los vientos serán flojos, con predominio del este en la vertiente atlántica y levante moderado en Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de octubre

Nubes y chubascos en un ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, presentando un manto gris que podría regalar algunos chubascos mientras el sol asoma tímido a las 8:22. Con una probabilidad considerable de lluvia durante la madrugada y hasta el mediodía, el ambiente se siente algo pesado debido a la alta humedad que ronda el 90%. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 21 grados, con una brisa suave de hasta 5 km/h que intenta refrescar la sensación térmica que podría llegar a los 29 grados.

Ya por la tarde, la incertidumbre se mantiene, ya que la lluvia hará acto de presencia de nuevo con probable intensidad. Las nubes continuarán ocupando el espacio sobre la ciudad, mientras que el ambiente se mantendrá cálido, alcanzando los 28 grados. A medida que el sol se oculta a las 20:02, la temperatura bajará y la noche nos dejará con un agradable frescor, aunque no sin la posibilidad de algún chaparrón que se resista a desaparecer.

CÃ³rdoba: cielos grises y lluvias inminentes

Un día que despierta con un aire fresco y un cielo aún algo gris sugiere que las nubes han decidido quedarse un rato más en Córdoba. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantiene templada, con una mínima de 16ºC, aunque la probabilidad de lluvias es alta, alcanzando el 90%. Los vientos del sureste soplan suavemente a 10 km/h, pero se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h más tarde.

Por la tarde, la situación se intensifica con lluvias casi seguras y una temperatura máxima que apenas llegará a los 25ºC. El ambiente se volverá pesado con una humedad relativa del 100%. Este panorama invita a tener a mano un paraguas y a no olvidarse de la bufanda si se planea salir en la noche, ya que la sensación térmica puede descender notablemente.

En Huelva, cielo nublado y ligero frescor

La mañana se presenta con un tiempo mayormente nublado y sin cambios significativos, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia dispersa. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 21 grados, con un viento suave del sureste que podría hacer sentir un ligero frescor en el ambiente.

A medida que avance la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un agradable contraste con el inicio del día. Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo y templado que nos regala el tiempo.

Nublado con posibilidad de lluvia en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz comienza con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que rondan los 23 grados en la madrugada. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 55%, así que no será raro verse salpicado por alguna gota. La sensación térmica podría llegar a sentirse como 30 grados debido a la alta humedad, que superará el 90%, creando un ambiente bastante pesado. Con vientos del sureste de 25 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, es recomendable tener precaución al salir.

Por la tarde, el cielo clareará, mostrando nubes menos densas y una temperatura máxima esperada de 27 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá a tan solo un 20%, lo que sugiere una noche tranquila y sin lluvias. Con más de 11 horas de luz, desde el amanecer a las 08:22 hasta la puesta del sol a las 20:04, los gaditanos tendrán la oportunidad de disfrutar de un atardecer apacible, pese a los tormentosos inicios del día.

JaÃ©n: cielo cubierto con chubascos en camino

La jornada en Jaén arranca con un cielo cubierto y temperaturas que rondan los 19 grados, ofreciendo una sensación térmica más fresca de 18 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica, alcanzando su pico por la tarde-noche, donde se esperan chubascos significativos.

A lo largo del día, las temperaturas variarán, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Es recomendable llevar paraguas y una chaqueta ligera, ya que la lluvia podría sorprender en cualquier momento.

Nubosidad y chubascos con viento fuerte en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo nubosidad densa y chubascos intermitentes que podrían refrescar el ambiente en la ciudad de Málaga. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados, pero por la tarde, el mercurio alcanzará los 27 grados, aunque las lluvias no cesarán, dejando el cielo gris hasta bien entrada la noche.

Se recomienda a los malagueños que tomen precauciones, ya que se anticipan fuertes rachas de viento y una elevada humedad que oscilará entre el 80 y el 95 por ciento. Los planes al aire libre podrían verse alterados por las precipitaciones puntuales, así que será mejor estar preparados y buscar refugio cuando el cielo vuelva a oscurecerse.

Granada: cielos grises y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos grises y una notable probabilidad de lluvia que se siente en el ambiente. Las temperaturas rondan entre los 16 y 17 grados, creando una sensación de frescura que invita a abrigarse un poco más. Con el avance del día, se prevé que el tiempo empeore, con lluvias intensas a partir de la tarde y noche, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. A pesar de la lluvia, la belleza de Granada siempre tiene algo especial, así que no olvides disfrutar del paisaje.

AlmerÃ­a: cielo despejado con chubascos vespertinos

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con mínimas que rondan los 21°C, ideal para disfrutar del aire matutino. Sin embargo, a medida que avance el día, el termómetro alcanzará los 29°C y el viento del este, a 10 km/h, comenzará a sentir con mayor intensidad.

La tarde se presenta con una transformación notable, ya que se esperan chubascos intensos que podrían llegar durante la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. La humedad aumentará, alcanzando picos del 85%, lo que generará una sensación térmica calurosa de hasta 30°C.