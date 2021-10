Ángela Mulas, portavoz adjunta de Vox en Andalucía, ha sacado los colores este viernes al que fuera delegado de la consejería de Empleo de la Junta socialista de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), que este viernes ha pedido en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento que se reconozca su «inocencia» y su «derecho al honor» tras los «insultos» y «ataques» vertidos. Desde Vox, sin embargo, le han recordado que para hablar de ese derecho al honor que él tanto proclama, «podría haber acudido a los tribunales por su cuenta si realmente, desde el año 2014, se le está cercenando o se le está conculcando ese derecho al honor o similar que él manifiesta». Además, Mulas le ha acusado directamente de haber «enchufado» a «amigos, allegados y familiares» en Faffe.

Ángela Mulas (Vox): «Este señor ha utilizado su posición de prevalencia presionando a las autoridades para contratar a sus familiares, allegados y amigos»

Dado que Rivas ha dicho que ha acudido a la comisión «desconociendo las razones de tan reiterado interés» sobre su persona, Mulas le ha recordado que si «no tiene nada que esconder podría haber hablado. Pero claro, no puede hablar porque tiene muchas cosas que esconder».

El ex delegado de Empleo del PSOE dice que no sabía nada de la Faffe pese a que tenía a cuatro familiares enchufados en la misma. Se cree que puede engañar a los andaluces. ¡Pues va a ser que no!@AngelaMulasVOX vapulea a este embustero: "El PSOE es el partido más corrupto". pic.twitter.com/BAwiDiVR5V — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) October 8, 2021

«Para hablar de ese derecho al honor que él tanto proclama, podría haber acudido a los tribunales por su cuenta si realmente él, desde el año 2014, se le están cercenando o se le están conculcando ese derecho al honor o similar que él manifiesta. Pero no parece que haya ido, porque no ha dicho nada parecido en ese sentido, ni a nadie se le ha condenado por haber conculcado ese derecho al honor que él expone», ha continuado Mulas, que ha reiterado que «claro que tiene que callar, porque la Faffe era un nido del PSOE para pagar favores políticos». «El PSOE, se ha demostrado ya con los ERE, es el partido más corrupto de Europa. Y no lo decimos por capricho», ha continuado exponiendo Mulas.

Ángela Mulas (Vox): «Claro que tiene que callar, porque la Faffe era un nido del PSOE para pagar favores políticos»

«Este señor ha utilizado tanto la administración pública como su posición de prevalencia, porque él era el delegado de la consejería de Empleo en Sevilla, influyendo y presionando a las autoridades para contratar a sus familiares, a sus allegados y a sus amigos. No sabemos cuántos amigos y cuántos allegados tenía. Pero lo cierto es que hay muchos enchufados que él, por el clientelismo político que caracteriza al PSOE, colocó a estas personas en estos cargos que ellos mismos manejaban y ofertaban. Y todo ello incumpliendo los requisitos fundamentales para poder acceder al empleo en la Administración Pública», ha continuado Mulas, que ha concluido diciendo: «En fin, la selección de personal en la Faffe dejaba mucho que desear y este señor es un gran ejemplo».