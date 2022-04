Salvadora Acosta, la mujer del recientemente fallecidoJavier Imbroda, que era consejero de Educación y Deporte en la Junta de Andalucía, ha utilizado las redes sociales del propio Imbroda para agradecer todo el apoyo recibido tras la tragedia y para lanzar un mensaje a quien era su marido: «Donde estés, decirte que siempre, siempre, estarás conmigo».

«Mi querido Javier, nada en en el mundo podrá llenar el inmenso vacío que me dejas, porque inmenso era nuestro amor. Cada palabra de aliento y cada muestra de cariño que estoy recibiendo me ayuda, no sabes cómo. Por eso, en mi nombre y en el tuyo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos el amor que nos están mostrando en éste momento de tanto dolor. Gracias de corazón. Y a ti, cariño mío, donde estés, decirte que siempre, siempre, estarás conmigo. Te quiero», ha expresado la mujer de quien fue también seleccionador nacional de baloncesto.

Cada palabra de aliento y cada muestra de cariño que estoy recibiendo me ayuda, no sabes como. pic.twitter.com/gBeaN5hUZB — Javier Imbroda (@javierimbroda) April 7, 2022

Funeral

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido este miércoles junto al vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y al resto de miembros del Consejo de Gobierno andaluz a la misa funeral por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

La misa, a la que también han asistido el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta; la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet; y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, entre otros representantes políticos, ha tenido lugar en la parroquia del Corpus Christi de la capital hispalense y ha sido ofrecida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

El Gobierno andaluz decretó tres días de luto por la muerte de Javier Imbroda en reconocimiento «a su compromiso con la democracia, los valores humanos y la Autonomía de Andalucía».

Los consejeros del Gobierno andaluz guardaron este martes un minuto de silencio antes de que diera comienzo la reunión del Consejo de Gobierno en la que se aprobó poner el nombre de Javier Imbroda a la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga.